Sarah Lombardi: Sexy Fotos mit Julian – SIE wird ganz neidisch

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Es sind erotische Foto, die Sarah Lombardi (oder Sarah Engels, wie sie nach ihrer Hochzeit wieder heißt) und Ehemann Julian nun auf Instagram veröffentlichten.

Lediglich in einem halbtransparenten Oberteil bekleidet, schmiegt sich Sarah Lombardi an ihren oberkörperfreien Mann. Lasziv schaut die 28-Jährige in die Kamera. Ihr Mann streichelt dabei sanft den Babybauch und küsst sie auf die Stirn. Einfach nur schön.

Sarah Lombardi: Sexy Pärchenshooting mit Julian Engels

Und auch die Worte, die Sarah Lombardi zu dem Bild findet, strotzen nur so vor Liebe und Stolz: „Das Erste, dass der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt und das Kostbarste, was er im Leben besitzt: Die Familie.“

Da scheinen zwei wirklich glücklich zu sein. Das merken auch die Fans und Freunde des Paares. Ex-„Bachelorette“ Jessica Paszka beispielsweise schreibt: „Freue mich so sehr für euch.“ Influencerin Sarah Harrison, Moderatorin Evelyn Burdecki und Daniela Katzenbergers Schwester Jenny Frankhauser scheinen sich dagegen bezüglich ihrer Posts abgesprochen zu haben. Sie schicken jeweils große, rote Herzen.

-----------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind

Zudem wird bald ein Film mit Sarah in der Hauptrolle erscheinen

--------------------

Eine dagegen scheint fast ein wenig neidisch auf das glückliche Paar. Romina, die 2021 bei „GNTM“ mitmachte, schreibt an ihren Partner und Pietro-Lombardi-Manager Stefano Zarella gewandt: „Ehm, ok. So will ich aussehen, wenn wir so weit sind.“ Da darf man ja gespannt sein.

--------------

-----------------

Während Sarah und Julian sexy Fotoshootings machen, steht Ex-Mann Pietro Lombardi wieder auf der Bühne. Zuletzt spielte der 29-Jährige in Mönchengladbach. Plötzlich sang er IHR ein Ständchen.