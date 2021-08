Pietro Lombardi: Emotionale Worte an die Fans – „Angst, vergessen zu werden“

Es war das erste Bild nach einer verdammt langen Zeit: Am Donnerstag teilte Pietro Lombardi ein Bild von sich, Sohnemann Alessio und Ex-Frau Sarah Engels.

Pietro Lombardi wendet sich mit emotionalen Worten an die Fans. Foto: IMAGO / Harald Deubert

Zusammen hatte das mittlerweile getrennt lebende Paar seinen Sohn Alessio zum ersten Schultag begleitet. Ein ergreifender Moment für den stolzen Papa Pietro Lombardi.

Pietro Lombardi: Foto mit Sarah und Alessio von den Fans gefeiert

Auf Instagram schrieb der 29-Jährige: „Was wir uns bei deiner Geburt geschworen haben, hat auch unsere Trennung nie verändert. Wir werden immer für dich da sein. Seit deiner Geburt und auf ewig das schwöre ich dir. Bei deinem ersten Schultag, wenn du deinen Führerschein machst, deinen ersten Job beginnst oder du dann irgendwann heiratest und uns Enkelkinder schenkst. Egal ob du traurig oder glücklich bist, Mama und Papa werden immer für dich da sein.“

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Es war ein Post, der auch bei den Fans gut ankam. Schließlich macht Pietro gerade eigentlich eine Social-Media-Pause. Von den überwältigenden Reaktionen auf sein Bild scheint Pietro auch am Freitag noch geplättet.

Pietro Lombardi offen: „Angst, vergessen zu werden“

In seiner Instagram-Story schreibt der Sänger: „Trotz Pause so aktiv, das ist unglaublich. Vor allem in so einer Zeit man doch irgendwie doch Angst, vergessen zu werden. Ich verspreche euch, es dauert nicht mehr lange. An jeden, der Verständnis für diese Zeit hat: Liebe euch alle.“

