Michael Wendler: Laura Müller plötzlich ganz offen – „Noch nie erzählt“

Lange Zeit war es um Michael Wendlers Frau Laura Müller ruhig geworden. Die junge Frau, des Schlager-Sängers hatte sich anscheinend selbst eine Social-Media-Pause verordnet – bis jetzt.

Die letzte Meldung machte Laura Müller am siebten September. Auf ihrem Instagram-Kanal hatte sich die mittlerweile 21-Jährige mit ihrem Hund Tiger vor einem „Tiffany & Co“-Store stehend, ablichten lassen.

Laura Müller war 2020 als Kandidatin bei „Let's Dance” – ihr Mann Michael Wendler unterstützte sie dabei. Foto: IMAGO / Revierfoto

Michael Wendlers Frau Laura Müller räumt ihr Ankleidezimmer auf

Doch wohin mit all dem Kram? Wir denken nur an den Luxus-Adventskalender, den ihr Michael Wendler einst zukommen ließ. Natürlich hat Laura Müller für ihre Schätzchen ein eigenes Zimmer. Und darin muss stets Ordnung herrschen, wie die 21-Jährige nun in ihrer Instagram-Story den Fans berichtet.

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 geboren

Der 49-Jährige ist seit 2020 mit der 21 Jahre jungen Laura Müller verheiratet

Die Beziehung mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg beendete Michael Wendler nach 11 Jahren Ehe

In der Vergangenheit machte der Sänger vor allem mit seinen Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie auf Telegram auf sich aufmerksam

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Zuletzt wurde ein Haftbefehl gegen den Sänger in Deutschland erlassen

Seine Fehde mit Comedian Oliver Pocher lenkte die Aufmerksamkeit zurück auf den Sänger – die Streitigkeiten der beiden gimpfelten in einem gemeinsamen Schlagabtausch bei RTL

Laura Müller fiel in der Vergangenheit durch Nackt-Aufnahmen im Playboy auf

„Ich sitze hier gerade in meinem Ankleidezimmer und sortiere alles neu“, berichtet die Wahl-Amerikanerin. Und weiter: „Ich mache das mehrmals im Jahr, eigentlich jeden Monat einmal und sortiere neu. Ich liebe das, wenn es wieder aufgeräumt ist.“

Michael Wendler: Laura Müller hat ein Problem

Schließlich würde so schnell Chaos im Ankleidezimmer herrschen, wenn man nicht ordentlich aufräume und sortiere. Recht hat sie. Wer kennt das nicht?

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde geboren

Nach der Hochzeit mich Michael Wendler heißt sie Laura Sophie Norberg

Im August 2018 lernte sie Michael Wendler kennen

Laura Müller war schon nackt im Playboy zu sehen und nahm bei „Let's Dance“ teil

Dann fliegen die „Louis Vuitton“-Shopper plötzlich auf dem Boden rum. Wäre nun bei Laura nicht so schlimm. Schließlich sei ihr aufgefallen, dass sie Shopper eigentlich gar nicht trage.

Ja, das sind Probleme. Doch zum Glück wissen wir nun davon. Denn: „Ich wollte euch einfach mal einen kleinen Einblick geben, da ich das, glaube ich, hier noch nie erzählt habe. Ja, ich bin ein ordnungsliebender Mensch.“

Zuletzt hatte es wieder vermehrt Schlagzeilen rund um Lauras Mann Michael Wendler gegeben. Dessen Sitzungshaftbefehl wurde aufgehoben. Wie der Wendler auf die Nachricht reagierte, kannst du HIER nachlesen.