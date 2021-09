Michael Wendler: Jetzt doch kein Konzert in Oberhausen! „Erpressung an meinen Fans“

Oberhausen. Bittere Nachricht für alle Fans von Michael Wendler. Dass „Der Wendler“ eigentlich ein Schlager-Star ist, hat der ein oder andere angesichts seiner kruden Verschwörungstheorien in den letzten Monaten möglicherweise vergessen.

Jetzt rief sich Michael Wendler aber wieder in Erinnerung und dürfte damit bei seinen Fans für Enttäuschung sorgen.

Michael Wendler zeigte sich in der Vergangenheit bereits öfters als Corona-Kritiker. Foto: IMAGO / Future Image

Michael Wendler: Schlager-Star meldet sich zurück

Eigentlich sollte Michael Wendler, der mit seiner Frau Laura Müller in Amerika wohnt, für ein Konzert in der Turbinenhalle in Oberhausen nach Deutschland zurückkehren.

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Michael Wendler wurde nach seinen Aussagen bezüglich des Coronavirus' von Instagram gesperrt – er ist weiterhin bei Telegram zu finden

Vor dem Amtsgericht Dinslaken wurde am 20. Juli ein Haftbefehl gegen ihn erlassen

Kommt er zurück nach Deutschland, droht ihm der Knast

Daraus wird allerdings nicht – „Schuld“ daran seien die Corona-Regeln, an die sich auch der Wendler halten muss.

Michael Wendler wettert auf Telegram gegen Corona-Auflagen der Bundesregierung

Dass er mit dem Corona-Fahrplan der Regierung nicht immer einverstanden ist, machte er in der Vergangenheit schon öfter klar.

Michael Wendler im Jahr 2019 in der Turbinenhalle in Oberhausen. Foto: IMAGO / Revierfoto

Jetzt geht er aber noch einen Schritt weiter und bläst die Veranstaltung einfach ab. Seine Wut auf die Bundesregierung lässt er dabei freien Lauf.

„Liebe Fans, Ende September sollte es wieder in Oberhausen zur Sache gehen. Leider muss ich das mit 3.000 Fans ausverkaufte Konzert wegen der erpresserischen 3G-Regel der Bundesregierung absagen“, schreibt Michael Wendler. Und weiter spitzt er zu: „Ich bin als verantwortungsvoller Künstler und Corona-Maßnahmen-Kritiker nicht bereit, diese Erpressung an meinen Fans hinzunehmen.“

Michael Wendler wegen Corona-Falschaussagen von Instagram verbannt

Der 49-Jährige gilt als Corona-Leugner und teilt regelmäßig wirre Aussagen zu der Pandemie auf Telegram. Bei der Social-Media-Plattform Instagram wurde der Sänger für seine Handlungen bereits gesperrt.

Seine Frau Laura Müller teilt aber auch weiterhin fleißig aus ihrem Leben, vorzugsweise von dem gemeinsamen Familienhund.

Michael Wendler sagt Konzert ab: Fans sollen Geld zurück bekommen

Für alle Wendler-Fans soll die Absage allerdings finanziell unbedenklich sein. Der Sänger kündigte an, dass der Eintrittspreis vom Veranstalter zurückerstattet würde.

Es hagelt also weiterhin schlechte Nachrichten vom Wendler. Muss er nun auch noch DAS ertragen?

NRW lockert Corona-Regeln

Die Absage des Wendler-Konzerts kommt ausgerechnet in einer Zeit in der NRW die Corona-Regeln gelockert hat. Mehr dazu hier >>>