Michael Wendler: Vater will über ihn auspacken – Auftritt endet im Desaster

Es gibt Familien, da möchte man an Weihnachten nicht mit unterm Baum sitzen. Die Familie von Michael Wendler ist wohl eine von diesen Familien.

Michael Wendler selbst lebt mit Ehefrau Laura Müller in den USA und verbreitet abstruse Theorien über das aktuelle Zeitgeschehen. Es wird aber bereits gemunkelt, dass die beiden dort nicht mehr lange bleiben und schon auf der Suche nach einer Wahlheimat sind.

Michael Wendler: Sein Vater will über ihn auspacken

Michael Wendlers Vater Norbert Weßels dagegen scheint sich überlegt zu haben, dass man doch ein Buch über den berühmten Sohn schreiben könne. Ärgerlich nur, dass das Werk „Die Wahrheit über meinen Sohn Michael Wendler“ nun nicht den reißenden Anklang beim Publikum findet, den sich der Wendler-Dad erhofft hatte.

----------------------------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 geboren

Der 49-Jährige ist seit 2020 mit der 21 Jahre jungen Laura Müller verheiratet

Die Beziehung mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg beendete Michael Wendler nach 11 Jahren Ehe

In der Vergangenheit machte der Sänger vor allem mit seinen Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie auf Telegram auf sich aufmerksam

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Zuletzt wurde ein Haftbefehl gegen den Sänger in Deutschland erlassen

----------------------------------------

Das zumindest lässt sich aus einer Anekdote des „Soester Anzeiger“ schließen. Ein Redakteur der Lokalzeitung hatte sich auf den Weg zu einer Lesung von Manfred Weßels gemacht. Und die lief wohl alles andere als rosig.

Michael Wendler: Keiner will die Geschichten seines Vaters hören

So hatte sich Weßels samt Buch im Parkhotel Bad Sassendorf eingefunden. Blöderweise schien er so ziemlich der einzige gewesen zu sein. Kein Publikum weit und breit. Eigentlich sollte eine Fußballmannschaft kommen, so schreibt der „Soester Anzeiger“, aber die hatte wohl gerade noch etwas anderes vor.

Schlussendlich habe ein Kamerateam Gäste von der Straße aufgesammelt und an die Tische im Parkhotel gesetzt. Das war wohl eher nicht der Sinn der Sache. Oder besser gesagt: Ein Desaster.

----------------------------------------

Mehr zu Michael Wendler:

Michael Wendler: Ex-Frau Claudia im Liebes-Chaos – „Kann man nicht für voll nehmen“

Michael Wendler: Jetzt doch kein Konzert in Oberhausen! „Erpressung an meinen Fans“

Michael Wendler: Oliver Pocher verkündet irren Plan – Fans sind begeistert

----------------------------------------

Zuletzt musste Wendlers Ehefrau Laura Müller einen drastischen Schritt gehen. Sie holte sich professionelle Hilfe.