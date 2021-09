GZSZ-Star Valentina Pahde: Heißes Unterwäsche-Foto – Fans staunen: „Sexy Hexy!“

Oh, là, là! So intim bekommen wir GZSZ-Star Valentina Pahde nur selten zu Gesicht. Die RTL-Darstellerin zeigt sich bei Instagram in nichts als ihrer Unterwäsche.

Die GZSZ-Fans machen große Augen, als sie den Schnappschuss im Netz entdecken. Denn: Das kurze Stück Stoff unterstreicht Valentinas zarte Figur perfekt.

GZSZ-Star Valentina Pahde bringt ihre Fans um den Verstand. Foto: picture alliance/dpa/Getty Images Europe-Pool | Joshua Sammer

GZSZ-Star Valentina Pahde trägt Unterwäsche im Wert von 1.420 Euro

Hier gibt es nichts zu verstecken. GZSZ-Darstellerin Valentina Pahde zeigt sich in einem Hauch von Nichts. Nur mit einem schwarzen Bustier und hochgeschlossenen Slip der Luxusmarke Dior bekleidet, posiert die Blondine auf einem Boot.

Im Online-Shop des Designers findet man das Oberteil für 700 Euro, der passende Slip kostet schlappe 720 Euro. Insgesamt liegt Valentinas sexy Unterwäsche-Look also bei 1.420 Euro.

Das ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“:

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

Dazu kombiniert sie eine große schwarze Sonnenbrille und zarten Goldschmuck, um den Look einer waschechten Hollywood-Diva zu vervollständigen. Den Kopf hat Valentina dabei entspannt in den Nacken gelegt, ihre Haare sind zu einem strengen Zopf nach hinten gebunden.

GZSZ-Fans sind ganz aus dem Häuschen: „Du siehst umwerfend aus“

Der Umgebung nach zu urteilen, ist der Schnappschuss im vergangenen Griechenland-Urlaub entstanden. Inzwischen ist Valentina Pahde schon lange wieder zurück in Deutschland, doch Bilder wie dieses will sie ihren Fans einfach nicht vorenthalten.

Und die Likes und Kommentare geben ihr recht. Selbst Moderatorin Sylvie Meis schenkt der attraktiven Schauspielerin einen Herz- sowie Flammen-Emoji.

In den Kommentaren überschlagen sich die Fans beinah vor lauter Euphorie. „Du siehst umwerfend aus“, platzt es aus einem. Eine andere Followerin schreibt: „ Wow! Du sexy Hexy!“ Es regnet Hunderte weitere Beiträge wie diese. Na, da hat sich das private Fotoshooting doch gelohnt.

Valentinas „Let's Dance“-Kollege und Freund Rúrik Gíslason sprach nun ganz offen über sein Liebesleben. Was dabei ans Licht kam, kannst du hier nachlesen.