RTL: „Guten Morgen Deutschland“-Moderatorin Roberta Bieling im sexy Bikini – „Was für ein Body“

Hinter uns liegt ein erfolgreiches Wochenende: Neben dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal wurden wir auch noch mit unfassbar gutem Wetter beschenkt. Auch bei RTL-Moderatorin Roberta Bieling ist die Freude darüber groß.

Und wer bei all dem in den vergangenen Tagen immer noch nicht ins Schwitzen gekommen ist, für den hat die RTL-Schönheit jetzt einen besonders heißen Schnappschuss in petto.

RTL: „Guten Morgen Deutschland“-Moderatorin zeigt sich im sexy Strandlook

So freizügig kennen wir RTL-Star Roberta Bieling ja gar nicht! Die „Guten Morgen Deutschland“-Moderatorin zeigt sich bei Instagram plötzlich in einem sexy Bikini. Das blaue Oberteil setzt durch seinen Schnitt vor allem den Busen der 46-Jährigen in Szene. Oh là là!

Dazu kombiniert Roberta Bieling ganz lässig eine Pilotenbrille und Goldschmuck. Ein echt cooler Strandlook!

Das ist RTL-Moderatorin Roberta Bieling:

Roberta Bieling wurde am 27. Februar 1975 in Bochum geboren

Nach ihrem Studium an der Ruhr-Universität Bochum absolvierte sie ein Volontariat bei der Fernsehproduktionsfirma „TeutoTele/CNC“

Im Frühjahr 2000 wechselte Bieling zu RTL und moderierte zunächst die „RTL II News“

Seit 2006 moderiert sie das RTL-Mittagsjournal „Punkt 12“

Nachdem sie bereits Teil des Teams von „Punkt 6“ und „Punkt 9“ war, moderiert Bieling seit September 2019 wieder das Frühmagazin „Guten Morgen Deutschland“

Roberta Bieling ist mit dem RTL-Redaktionsleiter Martin Gradl verheiratet und hat drei Töchter

RTL-Moderatorin beeindruckt Fans: „Staune immer wieder über deine Figur“

Das Foto endet zwar bereits an Robertas Hüften, doch der Bildausschnitt reicht aus, um ihren Followern die Köpfe zu verdrehen. Denn: Die Fernsehmoderatorin macht darauf eine wirklich gute Figur. Ein flacher Bauch, trainierte Arme, eine schlanke Taille – und das nach der Geburt von drei Kindern.

Roberta Bieling ist seit 2000 beim RTL-Frühmagazin dabei. Foto: IMAGO / Thilo Schmülgen

Da staunen die Fans nicht schlecht, kommentieren unter dem Beitrag:

„Wow Roberta, was für ein Body.“

„Bombe!!!“

„Roberta, ich staune immer wieder über deine schlanke Figur.“

„Du siehst so bezaubernd aus in dem Bikini.“

„Wow, verdammt sexy!“

