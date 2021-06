„Fernsehgarten“ (ZDF): Sex-Frage in Liveshow – Andrea Kiewel will's wissen

Wie die Zeit vergeht. Schon wieder neigt sich die Woche dem Ende, doch es gibt Grund zur Freude. Denn: Sonntag ist „Fernsehgarten“-Zeit!

Dieses Mal drehte sich im ZDF-„Fernsehgarten“ alles um die kniffligen Escape Rooms. Die Musik kam dabei aber natürlich nicht zu kurz.

„Fernsehgarten“ (ZDF) im Live-Blog

Wie jedes Wochenende waren wir selbstverständlich auch dieses Mal für dich im „Fernsehgarten“-Liveticker dabei. Hier erfährst du zuerst, was bei Kiwi und Co. los war!

Sonntag, 20. Juni

14 Uhr: Tja, und das war's leider schon wieder mit dem „Fernsehgarten“. Doch bevor die Kameras wegschalten, wollen die Zuschauer Steven Gätjen noch im Wasser sehen. Mit einem Paketsprung ins kühle Nass verabschiedet sich der Fernsehmoderator. Das Publikum jubelt!

13.57 Uhr: Wow! Was ein Abschluss. Am Ende springen Marcella, Ross Antony, FASO und Andrea Kiewel doch tatsächlich noch in den Pool. Damit wäre die Badesaison wohl eröffnet.

13.53 Uhr: Marcella Rockefeller, FASO und Ross Antony singen mit „Heller“ eine Hymne an das Leben. Da kommt Partystimmung auf!

13.52 Uhr: Jetzt muss sich Ross schnell umziehen, denn für das Finale der heutigen Show steht ein ganz besonderer Auftritt an.

13.50 Uhr: Und tatsächlich! Nach einigen Kreischern finden die beiden den Weg nach draußen und sichern sich damit den Reisegutschein für die Familie. Die Freude ist riesig. Sohnemann Vincent muss sogar weinen.

13.44 Uhr: Ganze sieben Minuten haben Ross und Paul nun im letzten Escape Room. Dort müssen sie ein Schloss mithilfe von Münzen, auf denen Zahlen zu lesen sind, knacken. Für die Familie im Studio geht es um einen 3.000-Euro-Reisegutschein.

13.42 Uhr: Weiter geht es mit einem wunderbaren Paar: Ross Antony und Paul Reeves. Doch bevor es für sie in den Dschungel-Raum geht, will Kiwi von Steven Gätjen wissen: „Wie sehr vermisst du 'Schlag den Raab'?“ Da muss der ProSieben-Star nicht lange überlegen. „Sehr, das war eine unfassbare Zeit. Aber das steht und fällt am Ende auch mit Stefan Raab“, gibt er zu.

13.39 Uhr: „Ob Frau und Mann, oder Mann und Mann, oder zwei Mädchen“, singt Andreas Gablier ganz laut am Lerchenberg. Eine tolle Botschaft und vor allem mehr als passend zum Juni, dem sogenannten „Pride“-Monat.

13.36 Uhr: Doch um das Privatleben von Andreas Gabalier soll es nun nicht mehr gehen. Stattdessen bringt der Österreicher Kiwi die Choreografie zu seinem brandneuen Lied „LIEBELEBEN“ bei. Den er kurz darauf gemeinsam mit einer Gruppe Background-Tänzer performt.

13.35 Uhr: „Der Andreas Gabalier sucht eine Frau“, soll Kiwis Mutter ihr erzählt haben. Jetzt, wo er schon mal vor ihr steht, will die Moderatorin es natürlich wissen. Geknickt gesteht der Musiker: „Ich bin wieder alleine und komme ganz gut damit klar.“

13.33 Uhr: Kaum ist der eine Superstar weg, steht auch schon der nächste auf der Bühne. Andreas Gabalier ist da!

13.30 Uhr: Während sich Jannike für ein weißes Spitzenkleidchen entschieden hat, ist der 67-jährige Johnny etwas mutiger unterwegs. Zu einem weißen Hemd trägt er eine bunt glitzernde Hose. Ein echter Hingucker!

13.29 Uhr: Doch bevor es so weit ist, wird nochmal das Tanzbein geschwungen. Und das haben wir der ESC-Legende Johnny Logan und Sängerin Jannike mit ihrem gemeinsamen Duett „Just One Look“ zu verdanken.

13.27 Uhr: Gleich geht es zum großen Finale der Escape-Room-Challenge. Raum Nr. 3 alias „Der Dschungel“ wartet auf die beiden – und der hat es ordentlich in sich. „Wir wollen ja auch, dass es knallt“, so Steven Gätjen über den Endgegner.

13.24 Uhr: Wem jetzt immer noch nicht heiß geworden ist, den könnte Loco Escrito zum Schwitzen bringen. Der Schweizer hat seinen Sommer-Hit „Mamacita“ im Gepäck. Bei diesem Song muss man einfach mittanzen.

13.20 Uhr: Erogene Zonen funktionieren laut der Expertin nur in Zusammenarbeit mit der Psyche. Jetzt will Kiwi es wissen: „Kann uns Sex noch schöner machen?“ Yael Adler erklärt, dass die dabei ausgeschütteten Hormone tatsächlich für eine bessere Haut sorgen und Menschen strahlen lassen.

13.17 Uhr: Jetzt wird es schlüpfrig. Dermatologin Yael Adler erklärt Andrea Kiewel, dass liebevolle Berührungen durchaus gesund sind und klärt einmal für alle auf. Die erogenen Zonen sind bei Mann und Frau gleich. Dennoch: „Die Frauen sind etwas sensibler.“

13.13 Uhr: Damit der Puls erstmal wieder etwas runterfahren kann, geht es weiter mit Gute-Laune-Musik. Jonathan Zelter präsentiert seinen neuen Song „Nicht ohne dich“.

13.10 Uhr: Obwohl Ross und Paul das Rätsel im ersten Escape Room nicht lösen konnten, legt Andrea Kiewel noch die 500 Euro vom ersten Raum oben drauf. Somit hat die Familie nun schon 1.500 Euro zusammen.

13.09 Uhr: Mit nur noch 20 Sekunden auf der Uhr gelingt es den beiden schließlich doch noch! Sie haben einen 1.000-Euro-Reisegutschein für die Familie gewonnen. Juhu! Die USA-Reise rückt immer näher.

13.08 Uhr: Oh nein! Die beiden haben nur noch eine Minute auf der Uhr übrig. Langsam, aber sicher ist Ross mit den Nerven am Ende.

13.05 Uhr: Kiwi bringt die beiden in die Dunkelkammer. Dort angekommen geht Ross in seinem pink-leuchtenden Sakko beinah unter zwischen den ganzen Neon-Streifen an den Wänden.

Um das Rätsel zu lösen, müssen Paul und Ross bestimmte Luftballons an der Decke zum Platzen bringen. Doch die Zeit drängt. „Die beiden mühen sich ab. Es ist sehr heiß“, berichtet Steven Gätjen.

13.02 Uhr: Steven Gätjen setzt nun auf ein starkes Comeback von Ross Antony und Paul Reeves. Er vergleicht sie mit der deutschen Nationalmannschaft. Beim Auftaktspiel gegen Frankreich war es „Pech, nicht verschuldet, aber trotzdem kacke“, beim zweiten Versuch regnete es Tore. Ob Ross und Paul dasselbe Wunder gelingen wird?

13 Uhr: „Ist das Leben auch hart, nimm's leicht“, sang Ross gerade noch laut ins Mikro. Hoffentlich kann er beim nächsten Rätsel genauso gelassen bleiben. Denn jetzt geht es für ihn und seinen Mann Paul in die Dunkelkammer.

12.58 Uhr: Nun beschert uns der „Fernsehgarten“ einen neuen Ohrwurm. Kelvin Jones hat seinen Hit „Pillow“ dabei. Und was aufmerksamen Zuschauern der ZDF-Liveshow sofort auffallen wird: Der 26-Jährige singt sogar ohne Playback. Wow, sehr gut!

12.53 Uhr: Bloß nicht hinsetzen, denn das Tanzen geht direkt weiter. Andrea Kiewel begrüßt die Breakdance-Gruppe „The Saxonz“ auf der Bühne.

Zugegeben, ganz so eindrucksvolle Moves wie die sieben Tänzer haben wir wohl nicht drauf. Aber vielleicht kann man sich ja das ein oder andere noch abschauen.

12.48 Uhr: Bevor es für Ross Antony in den nächsten Escape Room geht, darf er das tun, was er am besten kann: Singen! In einem pinken Sakko performt er seine neue Single „Willkommen im Club“. Allein bei diesem Anblick kommt bereits Sommerstimmung auf.

12.44 Uhr: Für das Spiel am Mittwoch gegen Ungarn tippt Andrea Kiewel auf ein dickes 5:0 für Deutschland. Eine mutige These.

12.42 Uhr: Kiwi outet sich unterdessen als Jogi-Löw-Fangirl. Dass er seiner Linie treu geblieben ist und bewusst nichts an der Aufstellung geändert hat, beeindrucke sie zutiefst. Robin Gosens hat es ihr ebenfalls angetan: „Der hat doch gestern das Spiel seines Lebens gemacht.“

12.40 Uhr: Und auch im „Fernsehgarten“ freut man sich natürlich über den glorreichen Sieg der DFB-Mannschaft gestern Abend. „In München waren unglaublich viele Familienangehörige auf der Tribüne. Das waren wirklich herzzerreißende Szenen, als die Spieler dann ins Publikum gegangen sind“, berichtet Sportjournalist Sven Voss.

12.36 Uhr: Nun können sich Ross und Paul aber erstmal wieder beruhigen. Andrea Kiewel kündigt nämlich den nächsten Auftritt an: Die Dragqueen Marcella Rockefeller performt nun ihren Song „Borderline“.

12.33 Uhr: Mist! Plötzlich ertönt ein lautes Brummen. Die Zeit ist abgelaufen. Den ersten Reisegutschein haben die beiden leider nicht mehr finden können. Steven rät ihnen, im nächsten Raum parallel verschiedene Aufgaben zu lösen, statt zusammen an einer hängen zu bleiben, um so etwas Zeit einzusparen.

12.32 Uhr: Jetzt müssen Ross und Paul Musiknoten an einer Wand lesen, um herauszufinden, wie es für sie weitergeht. Der Druck ist groß. Schließlich geht es um einen Reisegutschein für die Familie im Studio. Bis zu 4.000 Euro kann das Ehepaar für die USA-Reise der Vier heute erspielen.

12.26 Uhr: „Wir wagen etwas Neues, etwas Verrücktes“, so Andrea Kiewel über die große Escape-Room-Challenge.

Im ersten Raum müssen sie eine Rechenaufgabe mithilfe von Songausschnitten lösen. Das sollte Musiker Ross doch nicht allzu schwer fallen.

Ich würde seine Songs als Dauerschleife im Hintergrund laufen lassen #Fernsehgarten pic.twitter.com/rAVrvWcliq — Sidney Bunny (@SidneyBunny) June 20, 2021

12.20 Uhr: Bevor es in den ersten Escape Room geht, darf der nächste Gast auf die Bühne. Vanessa Neigert sorgt mit „Liebesliedphobie“ für ein mitreißendes 50er-Jahre-Feeling.

12.16 Uhr: Und da sind sie endlich: Paul und Ross stoßen dazu. „Der schönste Flamingo am Mittag“, begrüßt Kiwi den Schlagersänger, der in knallpinken Sneakern auf die Bühne tritt.

12.14 Uhr: Ross und Paul werden übrigens stellvertretend für eine vierköpfige Familie antreten. Von den zwei kleinen Söhnen möchte Steven Gätjen wissen, ob sie gestern auch das EM-Spiel gucken durften.

„Steven! Das war um 18 Uhr“, raunt ihm Andrea zu. „Ich darf ja wohl fragen“, rechtfertigt sich der Fernsehmoderator. In vielen Haushälten müssten Kinder um diese Uhrzeit schließlich schon fast wieder im Bett sein.

12.10 Uhr: Jetzt übernimmt erstmal Steven Gätjen. Er wird heute den Gameshow-Master geben und die Kandidaten hoffentlich erfolgreich durch die Escape Rooms bringen.

12.06 Uhr: Und dann wären wir auch schon beim ersten Auftritt. Niemand Geringeres als Eloy de Jong steht mit seinem brandneuen Lied „Immer für dich da“ auf der Bühne am Pool. Der Schlager-Song wurde erst vor zwei Tagen veröffentlicht.

12.05 Uhr: Die heutige Sendung dreht sich rund ums Thema Escape Room. Kiwi und Steven stellen uns schon mal die drei Räume vor, in denen sich Ross Antony und sein Mann Paul heute durchschlagen müssen. Einer dreht sich rund um die Musik, dann gibt es noch die Dunkelkammer und den Dschungel.

12.03 Uhr: „Mit dem Körper würde ich immer mein T-Shirt ausziehen “, gibt Steven Gätjen zu. Die Rede ist von Fußballprofi Cristiano Ronaldo. Na, das wollen wir dann aber heute auch in der Livesendung sehen!

12.01 Uhr: „Wenn es ein Orakel gibt – in meinem Freundeskreis – welches zu 99 Prozent recht hat...“, beginnt Andrea Kiewel. Demnach sei ZDF-Kollegin Katrin Müller-Hohenstein ihre persönliche Wahrsagerin. Sie habe vor allem beim Thema Fußball schon mehrmals richtig gelegen.

12 Uhr: Stolze 217 Zuschauer dürfen heute im Studio am Lerchenberg dabei sein. Das macht doch Hoffnung!

11.59 Uhr: Und da ist sie schon. In einem farbenfrohen Sommerkleidchen begrüßt uns Andrea Kiewel zu einer neuen „Fernsehgarten“-Ausgabe. An ihrer Seite: TV-Moderator Steven Gätjen.

Wie Bunt soll dein Outfit sein #Fernsehgarten



Kiwi: Ja pic.twitter.com/jxutBVPf1D — Тhomas (@thomas__2290) June 20, 2021

11.43 Uhr: Gleich ist es so weit! Dann wird im ZDF-„Fernsehgarten“ gerätselt, gesungen und gelacht.

9 Uhr: Doch nicht alle Gäste sind so überpünktlich dran. Sowohl Moderator Steven Gätjen als auch Musiker Andreas Gabalier müssen am Sonntagmorgen erst noch nach Mainz fliegen.

Knapp vier Stunden vor der Liveshow kündigt Andreas an: „Guten Morgen vom wunderschönen Wörthersee. Jetzt geht's auf zum Flughafen nach Klagenfurt und danach ab nach Mainz zum ZDF-'Fernsehgarten'.“ Na, dann aber mal schnell.

7 Uhr: Einen ersten Einblick in die Performance von Ross Antony, FASO und Marcella Rockefeller haben wir schon am Samstagabend bekommen. Bei Instagram teilt Ross ein paar Fotos von den gemeinsamen Proben.

Und beinah hätten wir den Briten gar nicht wiedererkannt. Denn: Die blonden Haare trägt er ausnahmsweise mal nach hinten gegelt. Ob das heute auch so sein wird? Wir dürfen gespannt bleiben.

Samstag, 19. Juni

18 Uhr: Die Gästeliste des dieswöchigen „Fernsehgarten“ kann sich wirklich sehen lassen – von Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier über Schlagerprinzesschen Vanessa Neigert bis hin zu ESC-Legende Johnny Logan. Andrea Kiewel begrüßt Musiker aus allen Bereichen.

Und auch Ross Antony ist wieder am Lerchenberg in Mainz zu Gast. Der Entertainer hat sich sogar etwas ziemlich Großes für die Live-Sendung am Sonntag vorgenommen, wie er bei Instagram verrät. So wird er nicht nur seine neue Single „Willkommen im Club“ präsentieren, sondern auch noch mit gleich zwei Gästen zusammen performen.

----------------------------------------

Die Gäste im „Fernsehgarten“ am Sonntag:

Ross Antony

FASO

Marcella Rockefeller

Andreas Gabalier

Loco Escrito

Johnny Logan

Jannike

Eloy de Jong

Vanessa Neigert

Kelvin Jones

Jonathan Zelter

----------------------------------------

„Weil das nicht alles sein kann, performe ich noch mit FASO und Marcella Rockefeller 'Heller' für Euch“, kündigt der Brite aufgeregt an. Popsänger FASO kann es offenbar kaum mehr erwarten, mit Ross auf der Bühne zu stehen. „Das wird heiß, richtig heiß“, kommentiert er unter dem Instagram-Beitrag. Oh là là!

Doch Ross Antony ist nicht nur zum Musikmachen da. Gemeinsam mit seinem Mann Paul Reeves wird er sich einer „aufwendigen Escape-Room-Challenge“ stellen. Ob ihnen das gelingen wird? Das erfahren wir morgen im ZDF.

Eines steht jedoch schon jetzt fest: Wir dürfen uns darauf gefasst machen, einige Tränchen vor lauter Lachen zu verdrücken. Langweilig wird es mit Ross und Paul nämlich nie.

----------------------------------------

Mehr zum ZDF-„Fernsehgarten“:

----------------------------------------

Moderiert wird die Gameshow im „Fernsehgarten“ übrigens von ProSieben-Gesicht Steven Gätjen. Der deutsch-amerikanische Fernsehstar hat schon sowohl Spielshows wie „5 Gold Rings“ als auch Quizsendungen wie „Clever abgestaubt“ moderiert.

Na, das klingt doch vielversprechend.