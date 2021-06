ProSieben-Moderatorin macht es öffentlich – plötzlich melden sich unzählige Promis bei ihr

So eine Nachricht kann man eben einfach nicht für sich behalten!

ProSieben-Moderatorin Viviane Geppert darf ihr Glück endlich mit der ganzen Welt teilen. Bei Instagram ließ die ProSieben-Schönheit die Bombe platzen. Kurz darauf wurde ihr Postfach von unzähligen Nachrichten geflutet.

ProSieben-Moderatorin Viviane Geppert wird von IHM im Urlaub überrascht

Seit Ende Mai scheint Viviane Geppert im Sommerurlaub zu sein. In den vergangenen Tagen häuften sich auf ihrem Profil nämlich Strandbilder statt der typischen Aufnahmen vom ProSieben-Gelände.

Die Reise ans Mittelmeer hatte sogar einen besonderen Hintergrund. Auf der griechischen Insel Kos feierte Viviane Geppert am 5. Juni gemeinsam mit ihren Mädels ihren 30. Geburtstag.

Viviane Geppert moderiert seit 2016 diverse ProSieben-Shows. Foto: IMAGO / Sven Simon

Doch das war noch lange nicht alles. Denn was Viviane bis dato nicht ahnte, war, dass ihr Freund noch am selben Tag eine großartige Überraschung für sie in petto hatte.

----------------------------------------

Das ist Viviane Geppert:

Viviane Geppert wurde am 5. Juni 1991 in Wiesbaden geboren

Im Alter von 15 Jahren nahm sie an der zweiten Staffel von „Germany's next Topmodel“ (GNTM) teil – wo sie es unter die letzten 25 Teilnehmerinnen schaffte

Seit dem Jahr 2016 moderiert sie das Boulevardmagazin „taff“ sowie das Promi-Magazin „red!“ bei ProSieben

Bei der Oscarverleihung 2016 berichtete sie zusammen mit Annemarie Carpendale vom Roten Teppich

----------------------------------------

ProSieben-Star bekommt Heiratsantrag – DIESE Promis kennen kein Halten mehr

Am 16. Juni machte Viviane Geppert es schließlich öffentlich. Zu einem Foto von sich und ihrem Partner am Strand von Kos schrieb sie: „Jemand ganz Besonderes hat mich zum glücklichsten Mädchen im Universum gemacht! Ich habe Ja gesagt!“

Auf dem zweiten Bild zeigte die „red!“-Moderatorin voller Stolz ihren Verlobungsring. Ein wahrer Hingucker. Das sahen auch einige ihrer Promi-Freunde so: „Wow, was für ein Ring! Herzlichen Glückwunsch“, kommentierte Schauspielerin Kim-Sarah Brandts. „Wunderschön – Ihr seid ein tolles Paar! Herzlichen Glückwunsch“, hieß es von Sat.1-Moderator Jochen Bendel.

Unter anderem gratulierten auch Vivis „taff“-Kollegen Rebecca Mir und Christian Düren, Sat.1-Moderator Chris Wackert, Sängerin Jasmin Wagner, ProSieben-Kollege Steven Gätjen, GZSZ-Darstellerin Valentina Pahde, „Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse, RTL-Moderatorin Victoria Swarovski, Schauspieler Tom Beck sowie GNTM-Star Lena Gercke den frisch verlobten Turteltauben.

----------------------------------------

----------------------------------------

Na, dann aber mal ran an die Gästeliste für die große Traumhochzeit. Das scheint ja ein wahrer Starauflauf zu werden.

Auch Sarah Lombardi gab ihrem Lebensgefährten Julian Büscher kürzlich das Ja-Wort. Welcher Anblick der Sängerin an ihrem Hochzeitstag die Sprache verschlug, erfährst du hier.