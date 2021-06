„Frühstücksfernsehen“: Karen Heinrichs flieht wegen Hitzewelle ausgerechnet an DIESEN Ort – „Gewusst wie“

Die Hitzewelle hat ganz Deutschland überrollt. Was bei vielen Sonnenabetern für große Freude sorgt, lässt andere ziemlich erschöpft zurück. Nicht jeder kann mit der plötzlichen Wärme so gut umgehen – und für genau diese Menschen hat „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Karen Heinrichs einen wertvollen Tipp.

Sat.1-Moderatorin Karen Heinrichs hat einen wertvollen Tipp für alle, die vor der Hitze fliehen wollen. Foto: picture alliance / dpa | Stephanie Pilick

Die 47-Jährige verrät, wo sie sich abseits der „Frühstücksfernsehen“-Kameras am liebsten abkühlt. Der Geheimtipp der Sat.1-Moderatorin wird dich überraschen.

„Frühstücksfernsehen“-Star Karen Heinrichs zieht es bei Hitze in den Baumarkt

„Schön kühl und viiiiel Platz“, schwärmt „Frühstücksfernsehen“-Star Karen Heinrichs von ihrem Fluchtort. Denn die 31 Grad, die in den vergangenen Tagen in Berlin für viele gequälte Gesichter gesorgt haben, sind ihr einfach zu viel.

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste zu sehen

Im „Frühstücksfernsehen“ werden auch die Nachrichten, Rezepte und das Horoskop aufgegriffen

Also, wohin flüchtet man am besten, wenn man seine Ruhe haben und die kalte Luft genießen möchte? In den Baumarkt, wie Karen Heinrichs meint: „Mein Anti-Hitze-Tipp!“

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin erhält heißen Tipp: „Aldi, Edeka, Lidl“

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Sat.1-Moderatorin einen Clip, der sie beim Schlendern durch den Baumarkt zeigt. Mit einer Mundschutzmaske vor dem Gesicht und einem zufriedenen Blick spaziert Karen gemütlich durch die Gänge. Dazu postet sie stolz den Hashtag „Gewusst wie“.

Doch Karen Heinrichs ist längst nicht die Einzige, die sich ein derartiges Versteck vor der Hitze gesucht hat. In den Kommentaren berichtet eine Followerin: „Mein Anti-Hitze-Tipp ist der Kühlbereich im Supermarkt.“ Da wird die 47-Jährige hellhörig. „Meine nächsten drei Termine: Aldi, Edeka, Lidl“, antwortet Karen prompt. Na, dann nichts wie los!

RTL-Moderatorin Roberta Bieling trotzt der Hitzewelle unterdessen im sexy Sommerkleidchen. DIESES Foto lässt ihre Fans ausflippen.