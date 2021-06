„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Intime Liebes-Frage – Karen Heinrichs sagt, was alle denken

Neulich beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“: Der Show-Redakteur Lukas Haunerland hat mal wieder eine interessante Studie zum Thema Liebe, Beziehung und Dating mitgebracht.

Welche Eigenschaften suchen Singles bei ihrer Partnersuche in den verschiedenen Lebensphasen? Während „Frühstücksfernsehen“-Moderator Christian Wackert versucht, den Sat.1-Zuschauern Honig ums Maul zu schmieren, spricht Karen Heinrichs genau das aus, was eigentlich alle denken.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Worauf junge achten Männer bei Frauen? Für Karen Heinrichs ist die Antwort klar

Heiße Diskussionen am frühen Morgen im „Frühstücksfernsehen“.

Immer wieder bringt Redakteur Lukas Haunerland die verrücktesten Studien in die Sat.1-Show mit. Diesmal geht es darum, was männliche und weibliche Singles von ihren Dating-Partnern in den verschiedenen Altersklassen erwarten. Emotionalität oder doch einfach nur Sex? Das ist im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ die alles entscheidende Frage.

--------------------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Im Frühstücksfernsehen werden auch die Nachrichten, Rezepte und das Horoskop aufgegriffen

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

--------------------------

„Worauf achtet beispielsweise ein junger Typ im Alter von 16 bis 25 Jahren bei einer Frau?“, will Lukas Haunerland von den beiden „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren Karen Heinrichs und Christian Wackert wissen.

„Brüste!“, posaunt es gleich aus der 47-Jährigen heraus.

Emotionalität oder körperliche Nähe? Karen Heinrichs weiß die Antwort. (Archivbild) Foto: imago images/Future Image

„Ich hätte ja jetzt eher Charakter gesagt…“, heuchelt hingegen ihr „Frühstücksfernsehen“-Kollege Christian Wackert. Netter Gedanke – aber tatsächlich ist es eher Karen Heinrichs, die mit ihrer Antwort den Nagel auf den Kopf trifft.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Redakteur macht verblüffende Feststellung

Was Menschenkenntnisse betrifft, scheint die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin ihrem Kollegen einen weiten Schritt voraus zu sein.

Denn wie die Studie zeigt, die Lukas Haunerland präsentiert, sind es eher Frauen, die in jungen Jahren bei ihrem Dating-Partner emotionale Nähe suchen und im fortgeschrittenen Alter eher auf das Körperliche aus sind. Bei Männern sei das komplett andersherum.

---------------------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

----------------------------------------

„Dann passen ja wiederum die 60-jährigen Frauen zu den 25-jährigen Typen“, stellt Haunerland fest. „Ja, das ist absolut logisch“, muss die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Karen Heinrichs zugeben.

„Frühstücksfernsehen“-Kollegin Vanessa Blumhagen hat momentan Liebesglück pur! Erst kürzlich hat die 43-Jährige „JA“ gesagt. Mehr Details zu ihrer Hochzeit findest du hier >>>. (mkx)