„Frühstücksfernsehen“: Heiße Sex-Vorliebe – Marlene Lufen packt über Kollegen aus

Sex-Flaute nach Corona? Das kann doch nicht sein, dachten sich wohl die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren Marlene Lufen, Daniel Boschmann und Lukas Haunerland und witzelten im „Frühstücksfernsehen“ ganz ungeniert darüber, wie dem Problem Abhilfe geschaffen werden könne.

Es ging um Sex. Um Sex an ungewöhnlichen Orten, um genau zu sein. So scheinen die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren das Liebesleben der Zuschauer nach den langen Lockdown-Monaten wieder ankurbeln zu wollen. Und dabei wurde es sehr aufschlussreich.

„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen verrät ein Geheimnis. Foto: imago images/Future Image

„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen plaudert über Sex im Hotel

So nahm Marlene Lufen die Plauderei zum Anlass, um die geheime Sexvorliebe eines Kollegen auszuplaudern. Der stehe nämlich wahnsinnig auf Sex im Hotel.

--------------------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Im Frühstücksfernsehen werden auch die Nachrichten, Rezepte und das Horoskop aufgegriffen

--------------------------

„Mir wurde mal erzählt von einem Sportkollegen eines anderen Senders, dass der wohl gesagt hat an der Rezeption eines Hotels: 'Immer wenn ich in ein Hotel einchecke, werde ich geil.' Das ist nur ein Zitat“, sagt die Moderatorin und lacht, während sie den Spruch des ominösen Kollegen mit österreichischem Akzent betont.

„Frühstücksfernsehen“: Wer ist der ominöse Sportkollege?

Den Namen des Mannes verriet Lufen leider nicht. Aber Daniel Boschmann begibt sich direkt auf Spurensuche. „Das Land kann man gerade so erahnen“, grinst der Moderator.

Mehr wurde jedoch nicht verraten. Ist vielleicht auch besser so...

---------------------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen":

----------------------------------------

Ein Geheimnis ganz anderer Art lüftete zuletzt Sat.1-Promiexpertin Vanessa Blumhagen. Die verriet nämlich in einem Video wie sie so ihre freien Stunden verbringt. Da konnte sich eine RTL-Kollegin einen Spitze nicht verkneifen.

---------------

Das ist Marlene Lufen:

Marlene Lufen wurde am 18. Dezember 1970 in Berlin geboren

Sie arbeitet als Fernsehmoderatorin

Seit 1997 ist Lufen beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

-------------------

