RTL: „Bachelorette“-Gewinner macht es öffentlich – „Ich hoffe, das klärt ein paar eurer Fragen“

Bei der RTL-Show „Die Bachelorette“ suchte Single Maxime Herbord ihre große Liebe. Am Ende fiehl die Entscheidung auf den Fotografen Raphael Fasching – er bekam die letzte Rose.

Seitdem herrscht Ungewissheit in Sachen Liebe bei den beiden. Kein Wunder also, dass RTL-Moderatorin Frauke Ludowig den beiden beim großen Wiedersehen gehörig auf den Zahn fühlte. Maximes Antwort:„Wir mögen uns sehr und wir haben uns jetzt auch schon ein paar Mal getroffen und haben das auch weiterhin vor. Wir gucken, wo's hingeht.“

RTL: „Bachelorette“-Gewinner Raphael macht es jetzt offiziell – „Versteckspiel hat ein Ende!“

Während sich Maxime Herbord also eher darüber bedeckt hielt, was aus ihr und Raphael Fasching geworden ist, posaunt der „Bachelorette 2021“-Gewinner es jetzt in die ganze Welt hinaus. Bei Instagram reagiert er mit einem eindeutigen Foto auf die Spekulationen rund um ihn und die 27-Jährige.

Nach dem großen Finale fragen sich die „Bachelorette“-Fans: Was ist aus dem Pärchen Maxime und Fotograf Raphael nach der Übergabe der letzten Rose geworden? Foto: TVNOW

Zu einem gemeinsamen Selfie der Turteltauben schreibt der Österreicher: „Das Versteckspiel hat ein Ende! Eine Woche ist das Finale jetzt her. Weil beim Wiedersehen leider wenig bis gar nichts von Maxime und mir gezeigt wurde, kommt hier – wie versprochen – ein Bild von einem unserer Treffen nach der Zeit in Griechenland. Freu mich, Maxi wiederzusehen!“

Das ist „Bachelorette“ Maxime Herbord:

Maxime Herbord wurde am 27. August 1994 in Aachen geboren

Bevor sie das erste Mal im TV zu sehen war, arbeitete sie als Kommunikationsdesignerin

Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Maxime 2018 bei „Der Bachelor“ – sie verließ die RTL-Show damals freiwillig

Von März 2019 bis Februar 2021 war sie mit dem ehemaligen „Bachelorette“-Sieger David Friedrich liiert

Im Jahr 2021 suchte Maxime als Deutschlands achte „Bachelorette“ nach einem neuen Freund

Zuvor versuchten schon Promi-Kollegen wie Gerda Lewis und Jessica Paszka ihr Glück in der Show

Nicht nur auf dem TV-Bildschirm ließ Maxime die Zuschauer an ihren Entscheidungen Teil haben, auch auf Instagram hält die Influencerin ihre Fans auf dem Laufenden

RTL: „Bachelorette“-Fans skeptisch – „Wieso postet sie denn nichts?“

Nach einem offiziellen Pärchen-Outing klingt das allerdings noch nicht. Dennoch deutet Raphael an: „Ich hoffe, das klärt ein paar eurer Fragen.“ Die Fans der RTL-Kuppelshow sind nämlich überaus neugierig, wie es nach dem Finale weitergegangen ist. Maxime ist tatsächlich die erste „Bachelorette“, die nach dem Ende der Show keine klare Aussage über ihren Beziehungsstatus treffen wollte.

Und auch ihr Instagram-Profil gibt den Fans ein Rätsel auf. Von Pärchenbildern mit ihrem Auserwählten fehlt dort jede Spur. In den Kommentaren heißt es deshalb auch: „Wieso postet sie denn nichts? Ich hoffe echt, dein Herz wird nicht gebrochen.“ Und weiter: „Das würde ich Euch wünschen – allerdings machen die Bilder von Maxime aus dem Urlaub nachdenklich!“

Die Follower von Raphael sind dennoch hin und weg von dem süßen Schnappschuss. „Endlich!“, kommentiert ein Zuschauer. Eine andere Dame schreibt: „Ihr seid so süß zusammen. Ich hoffe, es wird mehr daraus.“

Maxime Herbord suchte ihre große Liebe im TV. Foto: IMAGO/ Future Image

