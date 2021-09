„Bachelorette“: Bereut Maxime ihre Entscheidung? Plötzlich trauert sie IHM hinterher – „Komplettes Blackout“

Monatelang haben wir Maxime Herbord bei der Suche nach ihrem Mr. Right beobachtet. Am Mittwochabend gibt es endlich eine Antwort auf die Frage, die sich die Zuschauer schon seit Beginn stellen: Wer wird der Gewinner von „Die Bachelorette 2021“?

Während die TVNOW-Kunden die Antwort bereits kennen, erfährt nun auch das RTL-Publikum, wen sich „Bachelorette“ Maxime ausgesucht hat. Doch als sie ihren Zweitplatzierten verabschiedet, kommen plötzlich Zweifel bei der Aachenerin auf.

Maxime Herbord hat sich entschieden. Doch als sie ihren Zweitplatzierten nach Hause schickt, kommen Zweifel bei ihr auf. Foto: TVNOW

„Bachelorette“-Finalist Max überzeugt: „Nicht das letzte Date, was wir haben werden“

Im Finale von „Die Bachelorette“ stehen dieses Jahr der Investmentberater Max Adrio aus Stuttgart und der österreichische Fotograf Raphael Fasching. Bevor Maxime Herbord sich festlegt, möchte sie ihre Kandidaten noch ein letztes Mal zu romantischen Einzeldates treffen.

+++ Achtung, es folgt ein Spoiler! +++

Max zeigt sich dabei äußerst siegessicher. Voller Überzeugung erklärt er Maxime, während sie gemeinsam auf einer Bank kuscheln, „dass das jetzt nicht das letzte Date sein wird, was wir haben werden“. Ob die „Bachelorette“ das auch so sieht?

Max zeigte sich noch bis zum Finale siegessicher. Foto: RTL

„Irgendwie fühlt es sich bei Max immer so an, als wäre das schon eingetütet. Er ist, was das angeht, sehr selbstbewusst“, gibt Maxime zu bedenken. Denn zu seiner Überraschung geht die letzte Rose der 27-Jährigen an einen ganz anderen Mann.

Das ist „Bachelorette“ Maxime Herbord:

Maxime Herbord wurde am 27. August 1994 in Aachen geboren

Bevor sie das erste Mal im TV zu sehen war, arbeitete sie als Kommunikationsdesignerin

Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Maxime 2018 bei „Der Bachelor“ – sie verließ die RTL-Show damals freiwillig

Von März 2019 bis Februar 2021 war sie mit dem ehemaligen „Bachelorette“-Sieger David Friedrich liiert

Seit Juli 2021 sucht Maxime als Deutschlands achte „Bachelorette“ nach einem neuen Freund

„Bachelorette“ hat Blackout im Finale: „Ich hätte noch viel mehr sagen wollen“

So romantisch hat wohl noch niemand einen Korb bekommen. Am weißen Sandstrand, umringt von Trockenblumen und im beigen Anzug gekleidet, bekommt Max seine Abfuhr. Zunächst hat Maxime nur liebe Worte für ihn übrig, betont, wie „ehrlich und warmherzig“ der 31-Jährige doch ist.

Aber dann gesteht sich Maxime ein: „Du hast mir gesagt, dass das mit den Gefühlen bei dir noch nicht hundertprozentig geklappt hat, aber das Interesse da ist. Das bedeutet für mich aber auch, dass es für uns nicht ganz gereicht hat. Dass es für mich nicht ganz gereicht hat, dir die letzte Rose zu geben.“

Max nimmt es gelassen, erklärt, dass er nicht böse sei, da er selbst die Aussage getroffen hat, die Maxime schließlich zu dieser Entscheidung brachte. Dann begleitet die Brünette ihren Zweitplatzierten zu einem Boot, mit dem er vom Set gefahren werden soll.

Am Steg machen sich plötzlich Zweifel bei der „Bachelorette“ breit: „Ich hätte noch viel, viel mehr sagen wollen, aber ich hatte ein komplettes Blackout – und das tut mir so leid. Ich hätte ihm gerne noch mehr gesagt, dass er ein toller Mensch ist. Ich hoffe, er weiß, dass ich das so empfinde.“ Dabei muss Maxime sogar ein paar Tränchen verdrücken.

Am Ende entscheidet sich Maxime für Raphael. Foto: TVNOW

Doch der Kummer ist schnell verflogen, denn kurz darauf trifft sie auf ihren Auserwählten Raphael. Ihn will Maxime nun abseits der RTL-Kameras näher kennenlernen. Ob aus den beiden noch ein echtes Liebespaar wird? Wir dürfen gespannt bleiben.

