Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel feierten am Montagabend das Debüt ihres gemeinsamen Magazins.

„Zervakis & Opdenhövel Live“ (Pro7): Diese Aktion in Liveshow geht nach hinten los – Zuschauer genervt: „Zieht das Niveau herunter“

Aller Anfang ist schwer. Am Montagabend waren Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel zum ersten Mal mit ihrer Sendung „Zervakis & Opdenhövel Live“ on air. Zunächst lief eigentlich alles nach Plan.

Die Aufregung vor der ersten „Zervakis & Opdenhövel Live“-Ausgabe merkte man den beiden Moderatoren kaum an, doch gegen 21 Uhr kippte die Stimmung beim TV-Publikum plötzlich. Grund war eine Bierverkostung am Stehtisch mit Sänger James Blunt.

„Zervakis & Opdenhövel Live“: Biertasting mit James Blunt kommt gar nicht gut an

Der „You're Beautiful“-Interpret ist selbst Betreiber eines Pubs in seinem Heimatland England. Die Moderatoren von „Zervakis & Opdenhövel Live“ wollten ihm deshalb einmal die deutschen Biere näherbringen.

Doch statt einer feuchtfröhlichen Aktion à la Joko und Klaas wurde daraus eher ein Beitrag, der einem Morgenmagazin glich, wie die Zuschauer bei Twitter feststellten. Die Beteiligten wirkten dabei doch recht unsicher und unvorbereitet. Am Ende des Spiels sollten Linda und Matthias ihrem Gast noch Zuschauerfragen stellen, doch das hätte die Ex-„Tagesschau“-Sprecherin glatt vergessen, wenn ihr Kollege sie nicht daran erinnert hätte.

Unter dem Hashtag „ZOL“ sammelten sich kurz darauf einige Beiträge, die alle dieselbe Meinung vertraten: Die Show war bis zu diesem Zeitpunkt wirklich informativ, abwechslungsreich und vor allem originell. Doch das „peinliche“ Live-Biertasting im Studio ließ die interessanten Reportagen und Interviews im Studio schnell in Vergessenheit geraten.

Das ist Linda Zervakis:

Linda Zervakis wurde am 25. Juli 1975 in Hamburg geboren

Ihre Eltern kamen als griechische Gastarbeiter nach Hamburg-Harburg

Da ihr Vater früh verstarb, arbeitete Linda Zervakis noch bis zu ihrem 28. Lebensjahr im familieneigenen Kiosk mit

Im Jahr 2001 begann die Journalistin ihre Arbeit beim NDR

Seit Mai 2010 stand sie für die „Tagesschau“ vor der Kamera

Am 26. April 2021 moderierte sie ihre letzte „Tagesschau“

Linda Zervakis ist verheiratet und hat zwei Kinder

„Zervakis & Opdenhövel Live“-Zuschauer enttäuscht: „Bereitet mir eher Unbehagen“

„Gibt es eigentlich das ARD-Buffett noch? Ja bei 'ZOL'. Man, ProSieben, ihr seid Marktführer. 'SdS', 'Galileo', 'taff'... und dann so was“, beschwerte sich ein Mann. Ein anderer Zuschauer schrieb: „Dieser Teil der Sendung bereitet mir nach dem tollen Start eher Unbehagen.“ Und weiter: „Das Bierspiel zieht das Niveau herunter. Schade.“

Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sind ab dem 13. September jeden Montagabend live bei ProSieben. Foto: ProSieben / Michael de Boer

Und das waren noch die netten Kommentare. „Fremdschämen als Programmpunkt“, hieß es von einem anderen User. Ein weiterer Zuschauer empfand sogar Mitleid mit James Blunt, der sich durch das Spiel, das sich viel zu lange wie eine Challenge aus „Schlag den Star“ anfühlte, quälte: „Bitte holt James Blunt aus dieser Fremdscham-Hölle raus!“

„So gut gestartet, aber das Bierspiel ist wirklich weird“, kritisierte auch ein Mann, der zunächst wirklich Gefallen an dem neuen ProSieben-Format gefunden hatte.

Wie gut, dass die Bierverkostung keine feste Kategorie in dem wöchentlichen Magazin darstellte, sondern es sich nur um einen kleinen Gag mit einem Promi-Gast handeln sollte. Es bleibt also abzuwarten, was sich Zervakis und Opdenhövel für den nächsten Star ausdenken werden.

„Zervakis & Opdenhövel Live“ läuft montags um 20.15 Uhr bei ProSieben.

