Günther Jauch: DAMIT wird er in RTL-Show plötzlich zum Lacher – „Das Armseligste, was ich je gesehen habe“

Es ist schon wieder alles anders am Samstagabend bei der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert.“ Als würde es nicht der Name schon verraten, haben Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch schon wieder keine Ahnung, was sie im Laufe der Sendung erwarten wird.

Moderiert wird diesmal von Comedian Dennis aus Hürth und der darf Günther Jauch und Co. gleich mal die erste Aufgabe präsentieren. Schnell ist klar, einer der Drei hat die Aufgabenstellung anscheinend nicht ganz verstanden.

Günther Jauch ist für seine Moderationen bei „Wer wird Millionär” bekannt. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Günther Jauch: RTL-Star zeigt sich planlos bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“

Schon in Spiel 1 wird es spannend bei dem Trio, es tritt gegen TV-Koch Nelson Müller an. „Ziel ist es: Mehr geschlossene Zwiebelringe zu schneiden als Nelson Müller.“

Moderator Dennis betont: „Es werden nur Zwiebel-RINGE gezählt.“

Günther Jauch versteht Aufgabe in RTL-Show falsch

Eine einfache Aufgabe, sollte man meinen. Günther Jauch scheint damit allerdings so seine Schwierigkeiten zu haben, wie die Resultate schon während der zwei Minuten Spielzeit zeigen.

„Herr Jauch, komplette Ringe“, sagt ihm der Comedian dann noch während des Spiels. Erst da hat Günther Jauch anscheinend verstanden und antwortet aufgebracht: „Hat keiner gesagt vorher.“

Günther Jauch sorgt mit „Zwiebelringen“ für Lacher in RTL-Show

Nach zwei Minuten ist dann Schluss. Und Herr Jauch? Der hat zwar etwas produziert, nach Ringen sieht das allerdings beim besten Willen nicht aus.

Kein Wunder also, dass es beim Auffädeln auf die Holzstange zu Problemen gekommen ist und die Hälfte wieder auf dem Schneidebrett gelandet ist. So richtig halten wollen die Zwiebel-Fetzen nämlich nicht.

Günther Jauch: Barbara Schöneberger zieht TV-Kollegen in Live-Show auf

„Können wir einmal ganz kurz sehen, was Herr Jauch unter ‚Ringen‘ versteht?“, fragt Dennis aus Hürth. Der Comedian bekommt eine Zwiebelspalte zu packen und hält sie in die Kamera.

Währenddessen prustet Schöneberger im Hintergrund los und sagt: „Das ist wirklich das Armseligste, was ich je gesehen habe.“

Barbara Schöneberger kämpft mit Gottschalk und Jauch bei „Denn sie wissen nicht, was passiert” regelmäßig um den Sieg. Foto: IMAGO / Andre Lenthe

Günther Jauch bekommt bei RTL-Show Koch-Tipps von Barbara Schöneberger

Bei genauerer Betrachtung fällt Schöneberger dann auch gleich auf, was bei ihrem Kollegen schiefgelaufen ist und sagt: „Der schneidet sie einfach verkehrt. Eine Zwiebel ist aus Schichten. Wenn du die jetzt so rum schneidest, kann du gar keinen Ring …“ - „Doch“ grätscht Jauch da lauthals rein und zeigt auf seine mikrige Ausbeute von zwei gelungenen Ringen.

„Es sind zwei“ will Günther Jauch dann nochmal zu Protokoll geben. Nach dem kurzen Nachzählen dann das Fazit: „Vier und eine Frechheit von Herrn Jauch“, sagt Dennis.

Günther Jauch verteidigt sich bei Auftaktspiel von „Denn sie wissen nicht was passiert“

Besagte „Frechheit“ ist übrigens das Ende der Zwiebel, das Jauch klammheimlich versucht hatte, auch auf die Stange zu spießen – von Ring kann auch hier keineswegs die Rede sein.

Ganz anders sieht es bei RTL-Kollegin Barbara Schöneberger aus. Die kann mit GANZEN 54 Ringen aufwarten. Deutlich weniger, aber immer noch mehr als Jauch kann Thomas Gottschalk präsentieren. Er hat 27 Ringe geschafft.

Und TV-Koch Nelson? Der kommt alleine auf 86 Ringe. Damit liegt er mit einem Zwiebelring vor Gottschalk, Schöneberger und Günther Jauch und darf sich über den Sieg freuen. (sj)

