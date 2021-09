„Frühstücksfernsehen“ holt SIE zurück! Fans sind begeistert: „Endlich“

Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen” ist für viel Gute Laune am Morgen bekannt. Ausschlaggebend dafür sind vor allem die Moderatoren.

Ein „Frühstücksfernsehen”-Duo hat es den Fans der Sat.1-Show besonders angetan. Als die Rückkehr der beiden angekündigt wird, sind die Zuschauer total aus dem Häuschen.

Das Moderatoren-Team des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ ist für viel Gute Laune bekannt. Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 holt Moderatoren-Duo wieder in die Show

So teilte Sat.1 auf Instagram mit, dass in dieser Woche wieder Marlene Lufen und Daniel Boschmann durch die Morgen-Show führen werden. Und sofort brach in den Kommentaren der Jubel aus.

Das ist „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Der Schwerpunkt der Sendung liegt auf Unterhaltung. Neben praktischen Koch-Tipps erfahren die Zuschauer aber auch mehr über Promi-Themen und Aktuelles

„Endlich. Jetzt schaue ich es wieder an. Ich mag die Zwei total gerne. Ich freue mich“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin bei Instagram. Und eine anderer fügt hinzu: „Mega, freue mich so. Ich mag die beiden sehr.“

„Frühstücksfernsehen“: Zuschauerin sicher – SIE sind das beste Duo

Eine Dritte hält Marlene Lufen und Daniel Boschmann gar für das beste Moderationsduo im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Allerdings dicht gefolgt, wie sie weiter schreibt, von Matthias Killing und Alina Merkau.

Die jedoch legt gerade eine Pause ein. Schließlich hat die 35-Jährige erst vor wenigen Wochen ihren Sohn Carlo zur Welt gebracht. Da gönnen ihr die Zuschauer wohl noch ein paar Momente der Ruhe mit ihrem Kind.

