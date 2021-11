Royals: Todesfall überschattet Taufe von Baby August – Prinzessin trauert um Schwiegervater

Es ist eigentlich ein schönes Ereignis, das die Royals Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank gemeinsam mit ihrer Familie feiern wollten: die Taufe von Baby August.

Doch die aufregende Zeit der Royals wurde offenbar durch einen Todesfall überschattet. Wie die „dailymail“ berichtet, starb Jack Brooksbanks Vater nur wenige Tage vor der Taufe von Baby August.

Trauer bei den Royals! Prinzessin Eugenie trauert um ihren Schwiegervater. Foto: IMAGO / PPE

Royals: Prinzessin Eugenies Schwiegervater stirbt kurz vor Taufe

Jack Brooksbanks Vater George ist im letzten Jahr an Corona erkrankt und musste sogar im Krankenhaus behandelt werden. Seither sei er nicht mehr derselbe gewesen, erzählte ein Insider gegenüber „MailOnline“. „Es ging ihm schon seit einiger Zeit nicht mehr gut“.

-----------------------------------

Das ist Prinzessin Eugenie:

Prinzessin Eugenie Victoria Helena of York wurde am 23. März 1990 in London geboren

Sie ist die jüngere Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, ihre Schwester ist Prinzessin Beatrice

Als Enkelin von Queen Elizabeth II. ist Prinzessin Eugenie die Nummer 10 in der britischen Thronfolge

Seit 2010 ist sie mit dem Unternehmer Jack Brooksbank liiert

Das Paar heiratete am 12. Oktober 2018 in der St. George's Chapel des Windsor Castle

Am 9. Februar 2021 wurde ihr gemeinsamer Sohn in London geboren

-----------------------------------

Eine andere Quelle berichtete sogar darüber, dass es ein „Wunder“ gewesen sei, dass George Brooksbank seine Corona-Infektion überlebt habe, nachdem er im letzten Jahr für fünf Wochen an ein Beatmungsgerät engeschlossen werden musste. Alle seien dankbar gewesen, dass er die Geburt von Baby August noch erleben durfte.

Mehr als ein Jahr später ist George Brooksbank nun verstorben, berichtet die „dailymail“. Und das kurz vor der Taufe von Baby August.

------------------------------------

-------------------------------------

Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack haben sich dennoch dazu entschieden, die Taufe stattfinden zu lassen. Er wurde am Sonntag in der All Saints Chapel in Windsor getauft. Auch Queen Elizabeth II. war mit dabei. Immerhin. Zuletzt musste die Queen nämlich auf Anraten ihrer Ärzte einige öffentliche Auftritte absagen. Warum, liest du hier >>>. (abr)