Prinz William: Überraschende Entscheidung! ER übernimmt wichtige Rolle

Als Thronfolger steht Prinz William schon seit seiner Geburt im Rampenlicht. Sein Leben im Schatten von Queen Elizabeth II. ist wahrlich filmreif.

Prinz William bekommt eigenen Serien-Charakter bei „The Crown”, jetzt steht fest wer den Royal in der Netflix-Show spielen wird. Foto: IMAGO / i Images

Einer der bewegenden Momente in seinem Leben ist wohl der Tod seiner Mutter Lady Diana. Als 15-Jähriger musste Prinz William erleben, wie seine Mutter bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Jetzt soll der Royal eine Rolle in der Netflix-Erfolgsserie „The Crown” spielen.

Prinz William: Jetzt steht fest, wer den Royal bei „The Crown” spielen wird

Mittlerweile ist auch klar, wer Prinz William spielen wird. In der letzten Staffel der Royals-Serie war der Thronfolger bereits als Kleinkind zu sehen. In der neuen Staffel soll er als Jugendlicher auftauchen.

Das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der ältere Bruder von Prinz Harry

In seiner Position wird William nach dem Tod von Queen Elizabeth II. eines Tages als König auf dem Thron sitzen

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel Duke of Cambridge

William und Kate wohnen mit ihren Kindern im Kensington Palace in London

Das Paar hat drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Bei der Rollenverteilung gibt es gleich mal eine kleine Sensation. Senan West wird die Rolle des jungen Royals übernehmen. Der 13-Jährige ist zwar bislang ein Unbekannter, dafür ist sein Vater Dominic West ein echter Hollywood-Star. Der Schauspieler war unteranderem schon in den Filmen „Colette” und „Tomb Raider“ und in der Serie „The Affair“ zu sehen. Jetzt angelte er sich die Rolle von Prinz Charles.

Prinz William wird von unbekanntem Nachwuchsschauspieler bei „The Crown“ gespielt

Als Vater-Sohn-Gespann sollen die beiden jetzt für „The Crown“ vor der Kamera stehen. Die Entscheidung machte das Branchenblatt „Variety” öffentlich.

Für den 13-jährigen Senan West ist es sein erster großer Auftritt – Kameraerfahrung hat er bislang keine. Ob und wie der tragische Unfall von Lady Diana in der Serie behandelt wird, ist noch unklar. Sicher ist allerdings, dass es sich bei den für November 2022 geplanten Folgen um die finale Staffel handeln wird.

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip: Hollywood-Stars spielen Royals bei „The Crown“

Als Queen Elizabeth II. soll Imelda Staunton glänzen. Die 65-Jährige dürfte vielen als „Dolores Umbridge“ von Harry Potter bekannt sein. Prinz Philip wird gespielt von Game of Thrones-Star Jonathan Pryce. Auch der deutsche Schauspieler Daniel Donskoy war schon in der Serie zu sehen. In Staffel vier spielte er den Liebhaber von Lady Di.

Die Serie behandelt die Geschichte der britischen Königsfamilie und erzählt den Werdegang von Königin Elizabeth II. und ihrer Familie. Hierbei orientiert sich die Show an den Charakteren und Ereignissen aus der Realität.

