Royals: DIESE Weihnachtskarten bringen Herzen zum Schmelzen – „Sie sind so groß geworden“

Es ist Dezember und es weihnachtet sehr. Der erste Schnee ist vielerorts gefallen, die Weihnachtsmärkte haben eröffnet und die Gemütlichkeit ist in die Wohnungen der Menschen eingezogen. Auch die Royal Family scheint so langsam in Weihnachtsstimmung zu kommen.

Zur Tradition der Royals gehört das alljährliche Versenden von offiziellen Weihnachtsgrüßen. Da auch die royale Familie über Instagram-Accounts verfügt, werden die königlichen Grüße auch hier mit der treuen Fan-Gemeinde geteilt. Auch in diesem Jahr bringen die festlichen Fotos der Royals die Herzen der Follower zum Schmelzen.

Festliche Stimmung bei den Royals

Festlicher als die Weihnachtskarte der Royal Family kann ein winterlicher Gruß wohl kaum aussehen. Das Instagram-Profil der Royal Family, dem stolze 13,2 Millionen Menschen folgen, teilte nun die offizielle Weihnachtskarte von König Charles III. und Queen Camilla. In königlichem Gewand steht das Ehepaar nebeneinander, auf den Köpfen tragen sie Kronen. Der Hintergrund ist in rotem Samt verkleidet, das Foto wurde im sogenannten „Throne Room“ des Buckingham Palace geschossen. Auf der linken Seite der Karte steht geschrieben: „Wir wünschen frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr.“

Prinz William teilt rührendes Familienfoto

Auch Prinz William und Herzogin Kate teilen auf ihrem Instagram-Profil, dem 14,9 Millionen Menschen folgen, herzwärmende Weihnachtsgrüße. Ein schwarz-weißes Foto zeigt die gesamte Familie des Prinzen, die für den Schnappschuss posiert. Neben Herzogin Kate steht Söhnchen George, der seiner Mutter bereits bis über die Schulter geht. Auf einem Stuhl sitzt Töchterchen Charlotte, die freudig in die Kamera strahlt. In Prinz Williams Arm befindet sich Nesthäkchen Louis, der das Familienporträt perfekt macht.

In den Kommentaren zeigen sich die Fans der Royals erstaunt darüber, wie schnell der Nachwuchs von Prinz William gewachsen ist. Ein Follower schreibt erstaunt: „Stopp, die Kinder sind so groß geworden.“ Dieser Einblick in das Familienalbum freut die Fans der Royals sicherlich ungemein.

Wie genau die Royal Family die Weihnachtsfeiertage verbringen wird, ist unklar. Das ein oder andere traditionelle Zusammentreffen der Familie wird es jedoch mit Sicherheit geben…