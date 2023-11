König Charles feiert Geburtstag: An einem ganz speziellen Ort

75 Jahre alt wird König Charles III. am Dienstag (14. November 2023). 75 Jahre, die der englische Monarch ganz dem Dienst der Krone verschrieben hat. Es waren nicht nur einfache Jahre. Das Drama um seine erste Frau, Prinzessin Diana. Die lange Wartezeit auf die Krone, der Streit mit seinem Sohn Harry, den es schließlich gemeinsam mit Meghan Markle in die USA zog.

Doch König Charles III. konnte bislang allen Widrigkeiten trotzen und darf nun mit Vorfreude, aber auch mit Stolz auf seinen Ehrentag blicken. Klar auch, dass der Geburtstag eines Royals, wenn es dann auch noch solch besondere Zahl ist, nicht einfach mit einer Tiefkühltorte in der Schrebergartenparzelle gefeiert wird. Da muss schon ein wenig mehr passieren. Und so hat sich der bald 75-Jährige auch einen ganz speziellen Ort für seinen Ehrentag ausgesucht.

König Charles III. wird 75 Jahre alt

So möchte der Monarch in seinem liebsten Wohnsitz feiern. Und zwar in Highgrove. Die Villa mit neun Schlafzimmern, sechs Badezimmern, so heißt es im britischen „hello“-Magazin, sei der perfekte Ort für eine intime Feier im engsten Kreis. Zudem sei Highgrove House mit seinem wunderschönen Dekor und den prachtvollen Gärten seit langem der Hauptwohnsitz des Königs und seiner Gemahlin Camilla.

König Charles III. wird seinen Geburtstag in Highgrove feiern.

Nach dem Tod seiner Mutter hatte sich Charles entschieden, nicht mehr dauerhaft im Buckingham Palace zu wohnen. Für den ehemaligen königlichen Butler Grant Harrold ist die Entscheidung des Königs, in Highgrove zu feiern, keine Überraschung.

„Highgrove war schon immer Schauplatz großer Geburtstagsfeiern aller Art, insbesondere für den König und die Königin. Highgrove ist ihm sehr wichtig, es ist seit 40 Jahren sein Zuhause“, so der einstige Bedienstete zu „hello“.

Und weiter: „Es ist sein Zufluchtsort, er hat in der dortigen Kapelle auch einen buchstäblichen Zufluchtsort. Es ist ein Ort, an den er flüchtet. Es ist sein Himmel und der Ort, an dem er am liebsten ist.“