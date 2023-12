Kate Middleton: Nach Rassismus-Vorwurf – geheime Nachricht an Meghan Markle

Nach außen hin wirkt Kate Middleton stets kontrolliert und gut gelaunt – doch wie sieht es in der Prinzessin von Wales wirklich aus?

Nachdem in dem Royals-Enthüllungsbuch „Endgame“ publik gemacht wurde, dass Kate Middleton und König Charles III. sich vor der Geburt des ersten Kindes von Meghan Markle und Prinz Harry über dessen möglicherweise dunklere Hautfarbe ausgelassen haben sollen, steht die 41-Jährige unter Druck.

Insider geben an, dass Kate Middleton sehr unter den Vorwürfen leidet, da sie haltlos seien – selbst geäußert hat sie sich zu der Causa allerdings nie. Stattdessen scheint Kate ihrer Schwägerin Meghan Markle über Umwegen etwas mitteilen zu wollen.

Kate Middleton: Geheime Botschaft durch Kleiderwahl?

Glaubt man Mode-Expertin Amber Graafland, so hat Kate Middleton einen öffentlichen Auftritt gewählt, um eine deutliche Botschaft zu senden. So trug die Frau von Prinz William in einem Ankündigungsvideo für einen weihnachtlichen Gottdienst, den sie moderiert, ein komplett weißes Outfit.

„Egal, was sie fühlt, nachdem sie als eine der Royals genannt wurde, denen rassistische Kommentare vorgeworfen wurden – Kates schickes Weihnachtsoutfit erlaubte ihr, mehr als tausend Worte zu sagen“, zitiert die britische „Sun“ Expertin Graafland.

Steckt hinter diesem Outfit von Kate Middleton eine Botschaft? Foto: IMAGO/Avalon.red

Dabei spricht vor allem die Farbe Bände, erklärt die Moderedakteurin weiter. „Weiß symbolisiert Unschuld, Reinheit und Neutralität.“ Zudem könne die Farbe auch ein Zeichen für Neuanfänge sein und einen „Neuanfang, der uns durch stressige Zeiten hilft und es uns ermöglicht, die Vergangenheit hinter uns zu lassen und uns gleichzeitig auf das Weitermachen vorzubereiten.“

Kate Middleton und Meghan Markle: „Überwältigend laut und deutlich“

Laut Amber Graafland haben Royals-Mitglieder so gut wie keine Möglichkeit, ihre persönliche Ansicht zu Dingen in der Öffentlichkeit zu äußern. Kate Middletons Outfit sei dagegen eine „überwältigend laute und deutliche Botschaft“, durch das „die Sache erledigt sein sollte.“

Fragt sich nur, ob diese bei Meghan Markle und Prinz Harry auch wirklich so ankommt. Während für Kate Middleton noch einige Termine im royalen Weihnachts-Wahnsinn anstehen, werden Prinz Harry und seine Frau wohl auch das Fest in diesem Jahr getrennt von der Royals-Familie verbringen.