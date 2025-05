Kate Middleton: Irres Verbot – es soll ihre Kinder schützen

Kate Middleton gilt als warmherzige Mutter – bodenständig, liebevoll, ganz nah an ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis. Immer wieder zeigen Auftritte der Familie, wie natürlich ihr Umgang miteinander ist. Doch so entspannt und modern die Prinzessin von Wales auch wirkt: Hinter den Kulissen gelten klare Regeln.

Denn eines steht fest: Wer im Umfeld ihrer Kinder arbeitet, muss sich an ein paar goldene – oder besser gesagt royale – Grundsätze halten. Und bei einer Sache macht Kate keine Kompromisse.

Kate Middleton setzt klare Regel durch

Kate Middleton setzt alles daran, ihren drei Kindern trotz des Palastlebens eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Das bedeutet auch, dass das Personal nach ihren Maßstäben ausgewählt und instruiert wird, denn Vertraulichkeit steht für Kate an oberster Stelle. Das bedeutet auch: Kein Klatsch, kein Getuschel. Was im Palast passiert, bleibt im Palast. So will es die Prinzessin.

Laut dem britischen „Mirror“ duldet Kate keinerlei Lästereien in ihrem direkten Umfeld. Besonders nicht, wenn es um ihre Kinder George, Charlotte und Louis geht. Dies dient vor allem dem Schutz der Privatsphäre der Mini-Royals. Vor allem die Nanny muss höchsten Ansprüchen gerecht werden. Diskretion ist oberstes Gebot. Wer da auch nur andeutet, interne Gespräche weiterzugeben, ist schnell draußen. Doch nicht nur beim Reden herrschen klare Regeln, auch beim Auftreten.

Kate Middleton: Angestellte müssen strikten Dresscode verfolgen

Besonders wichtig: Der Dresscode. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Royals bevorzugen Kate und William legere Kleidung im Alltag.

+++Kate Middleton: Krise – Prinz William blieb keine andere Wahl+++

„Die Kinder rennen im Büro herum und William will nicht, dass es spießig ist. Wenn wir wichtige Besprechungen haben oder zum Buckingham Palast fahren, dann ziehen wir uns natürlich an“, so eine Insider-Quelle, die im Palast arbeitet.

Mehr Nachrichten gibt es hier:

Kate Middleton mag also eine moderne Royal sein, aber wenn es um das Wohl ihrer Kinder geht, macht sie keine Kompromisse. Stattdessen schafft sie eine geschützte, kindgerechte Umgebung – mit klaren Regeln, die jede Nanny kennen sollte.