Kate Middleton: Krise – Prinz William blieb keine andere Wahl

Zwischen Prinz William (42) und Kate Middleton (43) herrscht nicht immer eitel Sonnenschein. 2007 kriselte es mächtig bei den Turteltauben. Die Rettung? Ein Konzert und ein ganz bestimmter Song!

Sommer 2007: Am 1. Juli organisieren William und Harry ein Mega-Benefizkonzert im Wembley-Stadion. Über 63.000 Leute sind da, um Diana (†36) zu ehren. Musikgrößen wie Elton John, Tom Jones und Rod Stewart sind am Start. Doch es sind Take That, die für William und Kate den Unterschied machen.

Prinz William und Kate Middleton: Dieser Moment veränderte alles

Drei Monate zuvor hatten sich William und Kate getrennt. Die Gerüchteküche brodelte. William gab sich verschlossen. „Was ich mit meinem Privatleben mache, ist im Grunde eine Sache zwischen mir und mir selbst“, so der Royal gegenüber dem Journalisten Matt Lauer. Bei der Veranstaltung saß Kate zwei Reihen von William entfernt.

Sie zwischen ihrem Bruder James und Schwester Pippa, William neben seinem Kumpel Thomas. Dann kommt der Magic Moment: Take That performen „Back For Good“. Kate wirft William einen Blick zu, während sie mitsingt: „Whatever I said, whatever I did, I didn’t mean it. I just want you back for good.“ (zu Deutsch: Was auch immer ich gesagt oder getan habe, ich habe es nicht so gemeint. Ich will dich nur für immer zurück.)“ Gänsehaut!

Auf der VIP-After-Party stehen die beiden wieder zusammen. Royals-Biografin Katie Nicholl enthüllt: William konnte seine Augen nicht von Kate lassen. Sie trug ein weißes Mantelkleid und kniehohe Stiefel. Zu „I Like The Way (You Move)“ tanzten sie, als wäre nichts gewesen.

Einige Wochen später treffen sie sich heimlich zu Camillas 60. Geburtstag. Die Liebesgeschichte nimmt Fahrt auf. Aus der Krise wird eine Romanze, die bis heute hält.