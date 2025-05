Prinz Harry verpasst wichtigen Moment für Archie – weil er ausgerechnet HIER ist

Der Geburtstag ist für die meisten Menschen der schönste Tag im Jahr. Dabei geht es aber nicht um die Geschenke, sondern um die Zeit mit der Familie, die sich alle genommen haben, um gemeinsam diesen Tag zu zelebrieren. Prinz Archie, der 5-jährige Sprössling von Prinz Harry und Meghan Markle, muss darauf nun verzichten!

Am Dienstag (6. Mai) feiert Prinz Archie seinen sechsten Geburtstag – jedoch ohne seinen Vater Prinz Harry! Während der royale Nachwuchs seinen Ehrentag nun also allein mit seiner Mutter Meghan in Montecito verbringt, reist sein Vater nach Las Vegas. Klingelt da etwas? 2012 reiste Prinz Harry schon einmal dorthin und sorgte für mächtig Schlagzeilen!

DAS ist der Grund für Prinz Harrys Abwesenheit

Grund für Prinz Harrys Reise nach Las Vegas ist ein Event des „Diana Awards“. Im Namen seiner Mutter, Prinzessin Diana, wird der Prinz dort die neue Initiative „Pledge to Invest“ eröffnen. Keinesfalls eine leichte Situation für den Royal: So kommt er zwar seinem guten Ruf als Förderer von Nachwuchstalenten nach, verpasst jedoch erneut einen Geburtstag seines Sohnes.

Laut dem „People“-Magazin wird der Herzog von Sussex in Las Vegas an einer Podiumsdiskussion des „Diana Awards“ teilnehmen. Das Event der Wohltätigkeitsorganisation findet im Rahmen der „Knowledge 2025“-Konferenz der KI-Plattform ServiceNow statt und eröffnet die Initiative „Pledge to Invest“ („Versprechen zu investieren“). Diese soll heranwachsende Führungskräfte unterstützen und zukunftsorientierte Unternehmen schulen, deren Missionen zu fördern.

Las Vegas weckt schlummernde Erinnerungen

Tessy Ojo, die Geschäftsführerin der „Diana Award“-Organisation, wird das Gespräch leiten. Sie sorgt dafür, dass Prinz Harry sowohl mit dem Präsidenten des globalen Kundengeschäfts bei ServiceNow, Paul Fipps, als auch mit den zwei jungen Preisträgern Sikander Khan und Christina Williams in den Austausch geht.

„Unternehmen, die heute in junge Führungskräfte investieren, fördern die Arbeitskräfte, Innovatoren und Verbraucher von morgen“, erklärt Ojo, wie die Dailymail berichtet. Weiter heißt es: „Der Diana Award ist stolz darauf, ‚Pledge to Invest‘ zu starten – eine Gelegenheit für zukunftsorientierte Unternehmen, strategisch, messbar und wirkungsvoll in die Zukunft junger Führungskräfte zu investieren. Seit über 25 Jahren investiert der Diana Award in junge Menschen und befähigt sie, die drängenden Probleme unserer Zeit anzugehen.“

Schon im Mai 2023 fehlte Prinz Harry am vierten Geburtstag seines Erstgeborenen. Grund dafür war damals die Krönung seines Vaters König Charles, die in London stattfand. Doch neben der Abwesenheit an Archies Geburtstag hat dieser Trip für viele einen bitteren Beigeschmack. Nach seinem Las Vegas-Trip 2012, damals noch als Junggeselle, überschlugen sich die Schlagzeilen. Der Ausflug endete nämlich damit, dass Fotos des nackten Prinzen auf den Titelseiten der Zeitungen erschienen. Inzwischen ist ihm dieser Vorfall ziemlich unangenehm. In seiner Autobiografie „Spare“ schreibt er: „„Wie konnte ich das zulassen? Wie konnte ich nur so dumm sein?“ Bleibt zu hoffen, dass die Fans dieses Mal vor derartigen Bildern verschont bleiben.