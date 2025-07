Prinz Harry und Meghan Markle: Das Drama dauerte zehn Minuten

Neues Drama um Meghan Markle. Peu à peu kommen mehr Details über die Frau von Prinz Harry ans Licht. Und die sind alles andere als angenehm.

Demnach soll Meghan Markle vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry ein angeblich „herrisches“ Verhalten an den Tag gelegt und damit der mittlerweile verstorbenen Queen Elizabeth vor den Kopf gestoßen haben. Sie lehnte unter anderem Ideen von Lady Elizabeth Anson ab, die als erfahrene Partyplanerin eng mit der Königin verbunden war. Ihre Bedenken teilte Lady Elizabeth später mit der Journalistin Sally Bedell Smith.

Meghan Markle und die Hochzeitsvorbereitungen

Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll Meghan Markle alle Vorschläge Lady Elizabeths mit der Begründung „Ich kann keine Entscheidungen treffen, bis Harry aus Botswana zurück ist“ zurückgewiesen haben. Harry änderte schließlich die Pläne und behauptete: „Meine Großmutter ist mit dieser Entscheidung zufrieden.“ Dies widersprach jedoch der Aussage der Königin.

Meghan Markles Verhalten erzeugte Spannungen innerhalb der königlichen Familie. Lady Elizabeth berichtete, dass die Königin über die Hochzeitspläne „wirklich verärgert“ war. Besonders enttäuschte sie, dass Meghan nichts über ihr Kleid preisgab und Harry Regeln für die Trauung ignorierte.

Prinz Harrys zehn unhöfliche Minuten

Laut Berichten behandelte Harry die Königin während eines Treffens „zehn Minuten lang unhöflich“. Zudem sorgte seine Bitte an den Erzbischof von Canterbury, die Hochzeit zu leiten, für Aufregung. Lady Elizabeth erklärte, so die „Daily Mail“: „Harry scheint zu glauben, die Königin könne tun und lassen, was sie wolle, aber das kann sie nicht.“

Die Beziehung zwischen Prinz Harry und der Königin litt unter diesen Ereignissen. Meghan Markle wirkte laut Lady Elizabeth „wie jemand, der nur Ärger machen könnte“. Diese Einschätzung verdeutlicht die schwierigen Dynamiken hinter den Kulissen der königlichen Hochzeit.

