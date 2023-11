Prinz William: Heftige Vorwürfe – DARÜBER spricht jetzt ganz England

41 Jahre ist der Journalist alt, der das Leben der Royal-Family in diesen Tagen ganz schön auf den Kopf stellt. Am Dienstag (28. November) erscheint sein Enthüllungsbuch „Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival“, in dem Omid Scobie Geheimnisse über die royale Familie Großbritanniens preisgibt. Der Autor ist als enger Vertrauter von Prinz Harry und Herzogin Meghan bekannt.

Besonders das Verhältnis von Prinz William und Prinz Harry beleuchtet Scobie in seinem neusten Buch näher. Seitdem Herzogin Meghan und Prinz Harry Großbritannien im Jahr 2020 verließen und in die USA zogen, reißen die Spekulationen über das Verhältnis der beiden Söhnen von König Charles III. nicht ab. Doch Journalist Scobie wirft nun neue Vorwürfe in den Raum, die eine Menge über das brüderliche Verhältnis von Harry und William aussagen könnten.

Prinz William lässt eigenen Bruder im Stich

Am Tag des 75. Geburtstags von König Charles III. teilte sein ältester Sohn Prinz William rührende Glückwünsche an seinen Vater auf dem gemeinsam mit Ehefrau Herzogin Kate geführten Instagram-Profil. Einigen Fans der Royals fiel auf, dass William scheinbar bewusst ein Familienfoto auswählte, auf dem sein Bruder Harry nicht zu sehen ist (mehr Infos dazu hier). Einen möglichen Grund für das schwierige Verhältnis der royalen Brüder deckt Autor Scolbie in seinem neuen Roman auf.

Wie die Online-Zeitung „Hello!“ berichtet, beschreibt Scolbie in seinem Buch die Ereignisse des Tages, an dem Queen Elizabth II. verstarb. Demnach habe Prinz Harry versucht seinen Bruder per Textnachricht zu erreichen, um eine mögliche gemeinsame Anreise von London nach Balmoral in Schottland zu arrangieren. Prinz William habe die Nachrichten seines Bruders ignoriert. Scolbie zitiert die Worte eines nahen Angehörigen der Sussexes, der berichtet: „Es war erschütternd, das mitzuerleben. (Harry) war in dieser Sache völlig auf sich allein gestellt.“ Schlussendlich flogen Prinz Harry und Prinz William getrennt voneinander nach Balmoral, wo ihre Großmutter am 8. September 2022 verstarb.

Auf Anfrage von „Hello!“ wollten sich weder die Sprecher des Buckingham Palace, noch die des Kensington Palace zu den Vorwürfen von Omid Scobie äußern.