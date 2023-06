Royals-Frage lässt Ross Antony in RTL-Show ausflippen! „Tut richtig weh“

Die Royals sind spätestens seit der Krönung von König Charles III. Anfang Mai 2023 auch in Deutschland wieder in aller Munde. Nachdem der Monarch in Berlin und Hamburg zu Besuch war, wir berichteten, ließ er sich vor aller Augen in London zum König krönen.

Mit dabei waren auch Thronfolger Prinz William und seine Familie, inklusive Charles‘ Enkelkindern. Auch Prinz Harry ließ sich in London blicken, ließ seine Kinder mit Ehefrau Meghan Markle allerdings in den USA. Und genau um die ging es auch am Montagabend (12. Juni) in der RTL-Show „The Wheel„. Mit dabei war auch Promi-Experte Ross Antony, der sich nur die Haare raufen kann, als die Royals plötzlich Thema werden.

Royals-Frage sorgt für Wirbel

Für die Quizshow hat sich Ross Antony extra für die Kategorie „Royals“ angemeldet. Bitter nur, dass die Promis, die antworten dürfen, durch Zufall ausgewählt werden. Und natürlich landet der Pfeil nicht auf Ross, sondern ausgerechnet auf Fußballspieler Erik Meijer.

Der hatte sich natürlich für das Thema Fußball eingesetzt, soll jetzt aber plötzlich Fragen über Charles und Co. beantworten – eine Zumutung für Ross Antony, der auch bei RTL regelmäßig als Royals-Liebhaber und Experte zu sehen ist.

Und darum geht’s: „Welches Enkelkind von King Charles wurde nicht in London geboren?“ Das sind die Antworten: A) Charlotte, B) Archie, C) Louis oder D) Lilibet.

Ross Antony verzweifelt in RTL-Show

Während Ross sich auf die Zunge beißt, merkt Kandidat James an, zumindest zu wissen, dass es sich um die USA als Geburtsort handelt. Blöd nur, dass er nicht weiß, wie besagtes Kind heißt.

„Es tut richtig weh“, muss Ross Antony zugeben. Immerhin gingen die Nachrichten um die Geburt von Harrys und Meghans Tochter Lilibet in den USA um die Welt. Dass die Antwort jetzt so greifbar nah und doch so fern ist, lässt den Royals-Experten in seinem Stuhl verzweifeln.

Zur finalen Entscheidung kann er sich nur die Hände vor das Gesicht halten und hoffen, dass James sich richtig entscheidet, eine große Hilfe ist Erik Meijer nämlich nicht. Am Ende entscheidet sich James dann glücklicherweise wirklich für Lilibet und sorgt damit für große Begeisterung bei Ross.