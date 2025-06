Kate Middleton unterbricht Pause – jetzt meldet sie sich zurück

Ob Charity-Events oder internationale Staatsbesuche – das Leben als Royal ist durchgetaktet und fordert vollen Einsatz. Auch Prinzessin Kate Middleton ist ein fester Bestandteil des britischen Königshauses und steht regelmäßig im Rampenlicht. Doch bei all dem Trubel nimmt sich die Princess of Wales bewusst Auszeiten. Besonders dann, wenn Schulferien anstehen.

Doch jede Pause hat ein Ende: Nun steht Kates erster öffentlicher Auftritt nach der schulbedingten Auszeit an. Und die Rückkehr der beliebten Royal sorgt für viel Aufmerksamkeit.

Kate Middleton ist zurück im Rampenlicht

Für Kate hat die Familie oberste Priorität und so nutzt sie vor allem die Schulferien, um ganz für ihre Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis da zu sein. Nun hat die Prinzessin ihren ersten öffentlichen Termin nach einer kurzen Pause absolviert.

Wie das „People“-Magazin berichtet, besuchte die 43-Jährige am 10. Juni das „V&A East Storehouse“ in London – eine neue Außenstelle des Victoria and Albert Museums, dessen Schirmherrin sie seit 2018 ist. Vor Ort blickte Kate hinter die Kulissen und verfolgte, wie ausgewählte Stücke aus dem Archiv gesammelt, konserviert und für Ausstellungen aufbereitet werden. Ein Termin ganz nach Kates Geschmack!

Kate Middleton meldete sich bereits privat zurück

Denn: Die Prinzessin studierte einst Kunstgeschichte an der University of St. Andrews – und zeigte sich bei ihrem Besuch umso interessierter. Es war ihr erster offizieller Auftritt nach der schulfreien Zeit, doch nicht der erste Termin insgesamt. Wie das Magazin „Hello!“ berichtete, hatte Kate zuvor bereits ein inoffizielles Treffen auf Schloss Windsor wahrgenommen.

Und das im Rahmen ihres langjährigen Herzensprojekts: Der frühkindlichen Entwicklung. 2021 gründete sie das „Centre for Early Childhood“, mit dem Ziel, das öffentliche Bewusstsein für die prägende Bedeutung der ersten Lebensjahre zu stärken.

Schon bald wird Prinzessin Kate wieder im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Für Samstag, den 14. Juni, wird ihre Teilnahme an der traditionellen Militärparade „Trooping the Colour“ erwartet, der offiziellen Feier zu Ehren von König Charles III.