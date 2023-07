Roland Kaiser: Fans jubeln – „Da kommst du nicht drumherum“

Er ist einer der ganz großen: Seit fast 50 Jahren steht Roland Kaiser auf der Bühne. Der Kaiser spielte unzählige Konzerte, lieferte Hits en masse, begeisterte Millionen Zuschauer. Es ist eine unglaubliche Leistung, die nun gebührend gefeiert werden soll.

Im kommenden Jahr, das ist schon bekannt, wird Roland Kaiser dazu eine große Tournee spielen. Unter dem Motto „RK50 I 50 Jahre – 50 Hits!“ zieht es den 71-Jährigen dann auch zum ersten Mal in ein Stadion. Doch damit nicht genug der Feierlichkeiten. Der Kaiser bekommt auch eine riesige TV-Show.

Roland Kaiser bekommt seine eigene ZDF-Show

Wie das ZDF nun ankündigte, wird Giovanni Zarrella der Schlagerlegende einen Abend widmen. Am 16. Dezember 2023 wird die Sendung mit Roland Kaiser in der Baden-Arena in Offenburg aufgezeichnet. Ausgestrahlt werden soll sie dann im Jahr 2024.

Eine große Ehre, wie Kaiser selbst betont. „Es ist mir eine außerordentliche Ehre und unglaubliche Freude, dass das ZDF mir anlässlich meines 50. Bühnenjubiläums im kommenden Jahr eine exklusive Samstag-Abendshow widmen wird: ‚„’Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser‚. Giovanni Zarrella ist ein von mir sehr geschätzter Kollege und ich bin stolz und dankbar, dass er im Rahmen dieser TV-Sendung – gemeinsam mit weiteren Künstlerkolleginnen und -kollegen – ein abwechslungsreiches Programm präsentieren wird“, schreibt der 71-Jährige bei Instagram.

Fans von Roland Kaiser feiern

Und weiter: „Darüber hinaus wird es für Euch exklusive Live-Momente und weitere hochkarätige Gäste geben. Die Aufzeichnung der dreistündigen Musikshow wird am 16. Dezember 2023 in der Baden-Arena in Offenburg stattfinden, die Generalprobe findet am Vortag ebenfalls mit Publikum statt.“

Mehr Nachrichten:

Tickets für die Show gibt es ab Montag (24. Juli 2023) um 11 Uhr bei Eventim. Die Fans jedenfalls sind bereits aus dem Häuschen. „Lieber Roland, diese Jubiläumsshow hast du dir hoch verdient und dass Giovanni Zarrella diese Show präsentiert, ist eine ausgezeichnete Entscheidung“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Und ein anderer ergänzt: „Wow, das wird super werden und dann noch mit so einem netten Kollegen. Welch eine Ehre. Naja hab mir so was schon gedacht, weil 50 Jahre Bühne, das muss schon gefeiert werden. Roland, da kommst du nicht drumherum.“ Was einen so auf einem Kaiser-Konzert erwartet? Das verrät ein treuer Fan.