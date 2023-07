Es sind Vorfälle, die man auf einem Konzert von Schlagerstar Roland Kaiser wohl so nicht erwartet hatte. Rund eine Woche nach dem Auftritt des Sängers in Cottbus (23. Juni 2023) ging die erste Anzeige bei der Polizei ein. Eine Frau meldete sich, sie habe sich nach geringem Konsum von Alkohol merkwürdig gefühlt, litt an Unwohlsein und Gedächtnislücken. Sie sollte nicht die einzige bleiben.

Nach Angaben der Polizei in Cottbus haben sich mittlerweile insgesamt sechs Besucher des Roland-Kaiser-Konzertes gemeldet. Auch sie haben das durchmachen müssen, was der Dame passierte. Problem: Da sich die Betroffenen erst so spät meldeten, seien möglicherweise verabreichte Substanzen wie beispielsweise K.o.-Tropfen nicht mehr nachweisbar.

Ruhebereiche bei Konzerten von Roland Kaiser

„Die Ermittlungen sind für uns so schwierig, wenn sich Betroffene erst eine oder zwei Wochen nach dem Ereignis bei uns melden“, hieß es von der Polizei gegenüber dem MDR. Nun hat sich auch die Projektleitung des Roland-Kaiser-Konzertes gemeldet. Auf Nachfrage unserer Redaktion heißt es: „Wir nehmen solche Hinweise grundsätzlich selbstverständlich sehr ernst, gehen jedem Verdacht konsequent nach und sensibilisieren unsere MitarbeiterInnen vor Ort entsprechend, sodass jede Besucherin und jeder Besucher jederzeit die Hilfe und Betreuung erhalten, die sie oder er benötigen. Vor Ort gibt es zudem eigens geschaffene Ruhebereiche, in denen geschultes Personal jederzeit als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung steht.“

Es ist bereits der zweite erschreckende Vorfall bei einem Konzert des Schlagerstars. Bei seinem Auftritt in Mönchengladbach kam es zu Belästigungen von Konzertbesucherinnen. Gegenüber unserer Redaktion schilderten zwei Anhängerinnen des Sängers, dass sie von Männern im Publikum belästigt worden seien.

„Er hat ständig Frauen angetanzt. Kam uns körperlich sehr nah. Er hat die Privatsphäre verletzt, indem er Frauen angefasst, gestreichelt und sogar ins Gesicht gefasst hat“, schildert eine Betroffene die widerlichen Vorfälle. Auch hier übernahm die Polizei die Ermittlungen (hier kannst du die ganze Geschichte lesen). Am Samstagabend (8. Juli 2023) spielt Roland Kaiser ein Konzert in Rostock. Es bleibt zu hoffen, dass es hier zu keinen Zwischenfällen kommt.