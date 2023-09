Roland Kaiser feiert Tourabschluss: Plötzlich betritt ein seltsames Wesen die Bühne

Tour-Abschluss, das scheint für die Crew von Roland Kaiser auch ein bisschen wie vorgezogener Karneval zu sein. Zwar startet die jecke Zeit erst wieder am 11.11., die Mitarbeiter der Schlager-Legende jedoch nutzten bereits das Konzert in Bremerhaven am Samstagabend (2. September 2023), um ihre schönsten Kostüme schon einmal am Publikum zu testen.

Beispiel gefällig? Roland Kaisers Mitarbeiter Vincent beispielsweise hatte sich eine knallrote Verkleidung übergezogen. Doch welch seltsames Wesen mimte der junge Mann, der mitsamt Kostüm dem Altmeister einen Hocker auf die Bühne brachte.

Roland Kaisers Band überrascht mit kleinen Gags

Via Instagram löste Roland Kaiser selber auf: „Beim letzten Tourstopp gibt es immer ein paar kleine Gags. Mein lieber Vincent war heute als Krabbe verkleidet.“ Ja gut, das macht in Bremerhaven natürlich durchaus Sinn.

Doch auf der Bühne schien die Verkleidung auch den Kaiser selbst zu erstaunen. „Das ist Vincent, der sieht sonst anders aus“, stellte er seinem Kollegen dem Publikum vor. Vincent war allerdings nicht der einzige, der sich in Schale geworfen hatte.

Seine Musikerinnen auf der Bühne trugen Bärte und Krönchen, und auch Roland Kaisers Tochter Annalena Keiler hatte sich einen Schnurrbart zugelegt. Bei den Fans jedenfalls kamen sowohl Verkleidung als auch Kostümierung gut an.

Kaiser-Fans einig: „Das Konzert heute Abend war unvergesslich“

„Das Konzert heute Abend war unvergesslich!!! Danke für diese unglaublichen, zeitlosen Hits auf der Bühne“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Instagram. Ein weiterer ergänzt: „Für mich gibt es nichts Schöneres, als bei dir vor der Bühne zustehen und einfach alles zu vergessen!!! Es war mal wieder eine unfassbare schöne Tour, die ich nie vergessen werde.“ Oder: „Es ist wunderbar, dass du diese Konzerte genauso genießen kannst und es nicht nur ein Job ist. Freue mich auf 2024. bleib schön gesund und munter und die Band natürlich auch! Die ist großartig.“

