Roland Kaiser: Fans sind völlig außer sich – „Wahnsinn“

Sein großer Durchbruch mit der Hit-Single „Santa Maria“ ist mittlerweile 43 Jahre her und trotzdem steht er noch auf den ganz großen Bühnen: Roland Kaiser. Die Schlager-Legende denkt noch lange nicht ans aufhören, die Fans des 71-Jährigen können schließlich nicht genug von ihrem Idol bekommen. Seine Schlager-Events „Kaisermania“ sind stets ausverkauft, zehntausende Fans strömten zuletzt ans Elbufer, um mit Roland Kaiser zu feiern und zu singen. Kein Wunder, denn die Karriere des Schlagersängers ist einmalig.

Auf eine wohlverdiente Pause muss Roland Kaiser wohl noch eine Weile warten. Im Mai nächsten Jahres startet seine große Tour zum 50. Bühnenjubiläum namens „Roland Kaiser, 50 Jahre – 50 Hits“. Die Konzerttickets sind wie erwartet begehrt und Fans müssen schnell sein. Was der Sänger nun auf seinem Instagram-Profil bekannt gab, lässt einige Fan-Herzen höher schlagen.

Roland Kaiser verkündet aufregende News

Fans des Schlagersängers können vorerst aufatmen. Roland Kaiser hat vier Zusatzshows zu seiner Konzertreihe hinzugefügt. Die zusätzlichen Termine werden in Berlin, Erfurt und Willingen stattfinden. Auch der Sänger selbst ist von der hohen Nachfrage seiner Fans überrascht und schreibt: „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich bin von Eurer unglaublichen Fan-Resonanz anlässlich meiner im Sommer 2024 stattfindenden Jubiläumstournee überwältigt!“ Auch nach all den Jahren halten seine treuen Fans zu dem Schlager-Star.

Seine Anhänger können ihre Freude über diese Ankündigung kaum verbergen. Ein treuer Fan des Sängers kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Wahnsinn! Ich bin noch vom letzten Sonntag in Halle geflasht – könnte mir wahrscheinlich weitere 258 Konzerte reinziehen und hätte immer noch nicht genug!“ So sieht wohl wahre Fan-Liebe aus. Und auch ein weiterer Fan schreibt voller Vorfreude: „Lieber Roland, ich freue mich schon sehr auf dein Konzert in Wien im nächsten Jahr. Ich habe die Karten schon längst gekauft. Ich freue mich sehr auf dich.“ Na da kann der nächste Sommer ja kommen.

Ein bisschen müssen sich die Fans des Schlagersängers jedoch noch gedulden, schließlich beginnt die Tournee von Kaiser erst Mitte nächsten Jahres. Bis dahin können aber zumindest noch die über 50 Liedtexte auswendig gelernt werden.