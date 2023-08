Roland Kaiser: Unfassbare Bilder vor Kaisermania-Start in Dresden

Er zählt hierzulande zu den ganz Großen der Schlagerwelt: Seit fast 50 Jahren steht Roland Kaiser auf der Bühne. Der 71-Jährige spielte unzählige Konzerte und sorgte mit Hits wie „Warum hast du nicht Nein gesagt?“ oder „Ich glaub‘ es geht schon wieder los“ für Begeisterung bei seinen Fans.

Am Freitagabend (28. Juli) startet in Dresden die Kaisermania, wo der Schlagerstar an gleich fünf Terminen Konzerte geben wird. Die Tickets sind natürlich schon lange ausverkauft. Doch für alle, die ihn nicht live und in Farbe sehen können, hat sich Roland Kaiser etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Roland Kaiser: Menschenauflauf vor Kaisermania-Start

Wo er geht und steht, wird Roland Kaiser sofort erkannt. Schnell bilden sich dann auch mal Menschentrauben, die alle ein Foto mit dem Schlagerstar machen wollen oder sich mit ihm unterhalten wollen. Doch die Bilder, die er am Donnerstag (27. Juli) auf Instagram teilt, verschlagen einem dann doch die Sprache.

Wer Roland Kaiser live singen hören und sehen will, der muss schnell sein. Denn seine Tickets gehen weg wie warme Semmel. Für alle die, die es nicht geschafft haben, hat Roland Kaiser dennoch ein kleines Trostpflaster. Kurz vor Start der Kaisermania haben seine Fans die Möglichkeit ihn zu treffen. Und das völlig kostenlos.

Das sind die Kaisermania-Daten in Dresden:

Fr., 28.07.2023 – 20:00 UhrFilmnächte am Elbufer

Sa., 29.07.23 – 20:00 UhrFilmnächte am Elbufer

Fr., 04.08.23 – 20:15 UhrFilmnächte am Elbufer

Sa., 05.08.23 – 20:15 Uhr (TV) Filmnächte am Elbufer

So., 06.08.23 – 19:30 Uhr Filmnächte am Elbufer

Roland Kaiser veranstaltet Autogrammstunde

Naja, zumindest Geld müssen die Fans jetzt nicht bezahlen, um ihrem Idol nah zu sein. Doch dafür müssen sie etwas anderes mitbringen: Zeit und Geduld. Denn der Ansturm auf die Autogrammstunde im Dresdener Elbepark ist gigantisch, wie ein Video auf Instagram deutlich zeigt.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Das sieht man wohl auch nicht alle Tage: Aufgeregt warten die Fans von Roland Kaiser in der meterlangen Schlange, um einen kurzen Moment mit ihm zu haben. Ob alle von ihnen dran gekommen sind, bleibt fraglich. Doch so oder so waren sie dem 71-Jährigen näher als nie zuvor.