„Rock am Ring“: Bereits nach dem ersten Festival-Tag steht es fest

Lange mussten die Fans von „Rock am Ring“ warten, doch jetzt ist es endlich offiziell: Linkin Park werden 2026 beim legendären Festival am Nürburgring auftreten. Das wurde bereits am ersten Tag des diesjährigen Festivals verkündet. Es ist der erste Auftritt mit ihrer neuen Frontfrau Emily Armstrong, die zuvor bei „Dead Sara“ sang.

Die Band verspricht, mit neuer Energie und frischem Sound die Bühne zu erobern. Damit steht der erste Headliner des kommenden Jahres bereits jetzt fest.

Linkin Park und Rock am Ring: Eine besondere Verbindung

Für Linkin Park ist es der sechste Auftritt bei „Rock am Ring“. Die US-Rocker teilen eine besondere Geschichte mit dem Festival. Sänger Mike Shinoda betont in der „Bild“: „Rock am Ring und Linkin Park verbindet über die Jahre eine ganz besondere Geschichte. Wir fühlen uns geehrt und freuen uns sehr, das Vermächtnis in unserer neuen Ära fortzuschreiben.“

Nach dem Tod von Frontmann Chester Bennington 2017 war es zunächst ruhig um die Band geworden. Fans waren schockiert und glaubten lange nicht an ein Comeback. Doch 2023 kehrten die Rocker mit Emily Armstrong als neuer Stimme eindrucksvoll zurück. Beim diesjährigen Champions-League-Finale in München beeindruckten sie mit einer riesigen Performance.

40 Jahre Rock am Ring

Rock am Ring feiert 2025 sein 40-jähriges Jubiläum. Linkin Park wird ein weiteres Highlight in dessen Geschichte setzen. Festivalchef Matt Schwarz zeigt sich begeistert: „Dass Linkin Park 2026 bei uns spielt, bedeutet uns sehr viel – und wir sind glücklich, unseren Fans für das kommende Jahr einen so herausragenden Headliner präsentieren zu können.“

Fans dürfen sich 2026 auf eine unvergessliche Show freuen. Mit Linkin Park als Headliner sind Gänsehautmomente garantiert. Das Festival am Nürburgring bleibt weiterhin ein Symbol für die besten Rockauftritte und spannende musikalische Wendungen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.