Rock am Ring 2025 im Livestream: Hier kannst du die Konzerte sehen

Es ist wieder so weit: Rock am Ring geht los!

Das Jubiläumsfestival Rock am Ring feiert vom 6. bis 8. Juni 2025 sein 40-jähriges Bestehen. Rund 90.000 Musikfans reisen an den Nürburgring in die Eifel, um bei diesem Großevent dabei zu sein. Der Startschuss für die Konzerte fällt am Freitagnachmittag. Zwei bisher unbekannte Acts eröffneten das ausverkaufte Festival.

Wenn du wissen willst, wo du den Livestream siehst und welche Acts wann auftreten, dann lies weiter!

Rock am Ring 2025: Alle Infos

Auch 2025 können Fans das Festival Rock am Ring über einen Livestream verfolgen. Dieses Jahr überträgt „Bild.de“ das Event und nicht wie 2024 „RTL+“. Der Stream ist kostenlos und auf der Webseite sowie in der „Bild“-App verfügbar. „Das Event ist längst ausverkauft, doch mit Bild können alle Fans live dabei sein“, hieß es dazu.

Die Übertragung konzentriert sich auf die Hauptbühne, die „Utopia Stage“. Ab Freitag, dem 6. Juni, sind ausgewählte Konzerte live zu sehen. Céline Behringer und Theresa Müller moderieren das Event aus einem Studio am Nürburgring. Eine TV-Übertragung ist nach derzeitigem Stand nicht geplant.

Zum Livestream-Programm gehören Auftritte großer Acts wie Slipknot, KoRn und Bring Me The Horizon.

Rock am Ring: Diese Künstler treten auf

Am Freitag (6. Juni) startet der Stream um 13 Uhr. Bands wie Knocked Loose, Weezer, A Day to Remember und Biffy Clyro stehen später auch im Rampenlicht. Den Abschluss bildet Bring Me The Horizon.

Am Samstag (7. Juni) treten Nothing More, Skillet und Spiritbox auf. Weitere Highlights sind Bullet for My Valentine, Kontra K und Slipknot.

Der Sonntag (8. Juni) bietet Acts wie The Warning, Idles und die Beatsteaks. Abschluss des Festivals bildet die Band Korn, die von 23.30 bis 1.00 Uhr spielt.

Dank des Livestreams können auch Fans, die keine Tickets ergattert haben, die Energie von Rock am Ring miterleben. Das Jubiläum verspricht eine unvergessliche Mischung aus Musiklegenden und neuen Stars. Ob live vor Ort oder im Stream: Rock am Ring bleibt ein einzigartiges Highlight im Festivaljahr.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.