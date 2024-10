Robert Geiss posiert mit Töchtern vor den Fotografen – doch Fans haben nur eine Frage

Wenn sie nicht gerade in einem Beachclub feiern, für ihre RTL2-Sendung drehen oder auf ihrer Yacht chillen, sieht man die Geissens hin und wieder auch mal auf Veranstaltungen. Am Mittwoch (2. Oktober) ließ sich Robert Geiss beispielsweise mit seinen zwei Töchtern auf der „Yacht Show“ in Monaco blicken.

Gemeinsam posierten die drei vor einer Fotowand und ließen sich von den anwesenden Fotografen ablichten. Kurz darauf veröffentlichte Robert Geiss ein kurzes Video von dem Geschehen auf Instagram. Den Fans des 60-Jährigen brennt jedoch nur eine Frage unter den Nägeln.

Robert Geiss zeigt sich mit seinen Töchtern

Wo sie auch hinkommen, werden die Geissens von den Fotografen verfolgt. So auch an diesem Abend, wo Robert, Shania und Davina auf der „Yacht Show“ in Monaco zu Besuch waren. Gemeinsam ließen sich die Drei vor einer Werbewand ablichten – der 60-Jährige hielt seine Mädels dabei fest in seinen Armen.

+++ „Die Geissens“: Carmen erneut im Krankenhaus – sie zückt den Grund heraus +++

Die Geissens kamen im Rahmen der Veranstaltung mit zahlreichen anderen Gästen in einem Apartment zusammen, dessen Balkon einen perfekten Blick auf den Yachthafen bietet. Während einige Fans sich über den Blick hinter die Kulissen freuen, stellen sich andere eine berechtigte Frage. Denn eine Person fehlte neben Robert und seinen Töchtern.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Robert Geiss: Fans kommen ins Grübeln

Wirft man einen Blick in die Kommentare des Instagrambeitrags, liest man häufig ein und dieselbe Frage. Viele Fans wollen nämlich wissen, wo Carmen ist. Die 59-Jährige ist auf dem Video nämlich nicht zu sehen! Den Clip ihrer Liebsten kommentiert sie lediglich mit dem Satz: „The Geissens Real Estate are coming to Dubai soon.“

+++ „Die Geissens“: Ehemaliger Bekannter packt aus – so ticken sie wirklich +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die Fans sorgten sich in letzter Zeit um den Gesundheitszustand der gebürtigen Kölnerin, nachdem sie wegen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung ins Krankenhaus musste. Die Fragen ihrer Fans beantwortete sie in diesem Zuge nicht. Ob Carmen vor Ort war oder nicht, bleibt also offen.