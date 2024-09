„Die Geissens“: Carmen erneut im Krankenhaus – sie zückt den Grund heraus

Sie sind das schillernde Gesicht der Luxuswelt: Die Geissens. Doch jetzt hält Familienoberhaupt Carmen Geiss ihre Fans mit einer unerwarteten Gesundheitsmeldung auf Trab. Der Grund? Die Jetsetterin musste kürzlich einen Stopp im Krankenhaus einlegen – doch jetzt gibt es Entwarnung!

Vor einigen Wochen sorgte Carmen für Schlagzeilen, als sie wegen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung mitten in den Dreharbeiten ihrer RTL2-Dokusoap ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und ließ die Fangemeinde in Sorge zurück.

„Die Geissens“: Carmen gibt erstes Lebenszeichen

Nun, Wochen später, meldet sich Carmen am Mittwochvormittag (18. September) erneut aus dem Krankenhaus, aber diesmal mit einem Augenzwinkern. Auf Instagram verkündete sie, dass ein paar lästige Gallensteine entfernt werden mussten. „Operation gelungen, Patientin wohlauf!“ schreibt sie fröhlich.

„Unglaublich, was drei kleine Steinchen so alles anrichten können! Da wühlt man den ganzen Körper auf, nur um dann festzustellen: Das war’s?! Drei Winzlinge?!“ fügt Carmen in typischer Manier hinzu. „Na ja, jetzt ist alles raus und mir geht’s wieder top! Also liebe Grüße aus dem „Steinbruch“ – ich bin wieder im Einsatz!“, so die TV-Blondine abschließend.

Die Nachricht, dass es Carmen wieder gut geht, löst bei ihren Fans große Erleichterung aus. Auf Instagram folgen ihr inzwischen eine Million Follower, die unter ihrem Beitrag fleißig Liebe verteilen.

Neben unzähligen Genesungswünschen heißt es auch: „Go Go Carmen! Freut mich, dass du auf dem Weg der Besserung bist – raketenmäßig!“ Ein weiterer Anhänger schreibt: „Das hört sich doch prima an. Dann weiterhin schnelle und gute Genesung.“