„Die Geissens“: Carmen geht auf die Barrikaden – „Lasse es nicht zu“

„Die Geissens“ haben sich in den letzten Jahren zur echten Kultfamilie im deutschen Fernsehen entwickelt. In ihrer gleichnamigen Sendung auf RTL2 nehmen Carmen, Robert und ihre beiden Töchter Davina und Shania regelmäßig die Fans in ihrem Alltag als Millionäre mit.

Das Leben der Superreichen ist allerdings nicht immer nur glamourös. So musste vor allem Tochter Davina in den letzten Monaten einiges einstecken. Über längere Zeit war sie den sexuellen Fantasien eines 24-jährigen Hochstaplers ausgesetzt. Sie verklagte ihn – und gewann vor kurzem vor dem Landgericht Stralsund. Doch der Vorfall hinterlässt noch immer Spuren.

„Die Geissens“: Skandal belastet Töchter

Mit der Berühmtheit von Carmen und Robert Geiss standen auch ihre beiden Töchter Davina (21) und Shania (20) von klein auf vor der Kamera. Mittlerweile teilt der Geissen-Nachwuchs nicht nur in der RTL2-Serie sein Leben, sondern auch auf Social Media. Dass der Erfolg jedoch auch Schattenseiten hat, musste vor allem Davina in den letzten Monaten am eigenen Leib erfahren.

Neben obszönen Nachrichten behauptete ein 24-jähriger Hochstapler, Sex mit der Geissen-Tochter gehabt zu haben, schickte ihr zudem anzügliche Bilder und Videos. Erinnerungen, die nicht nur Davina, sondern auch Shania tiefgehend negativ geprägt haben. Mutter Carmen packt nun über die Folgen für ihre beiden Töchter aus.

„Die Geissens“: Carmen kämpft um ihre Töchter

„Was es mit meinen Kindern gemacht hat: Sie treten Männern gegenüber ganz anders auf. Sie halten Abstand. Sie kommen mit der ganzen Situation noch nicht klar, deswegen haben sie auch keine Freunde. Sie haben Freunde, aber keine Beziehungen“, erzählt Carmen besorgt in der RTL2-Sendung der Familie.

„Ich lasse es nicht zu, dass sie belästigt werden. Es ist wichtig, zu zeigen, dass man etwas tun kann gegen solche Männer. Auch auf Social Media ist nicht alles erlaubt“, macht sich die Unternehmerin für ihre Sprösslinge stark.

Die Folgen der sexuellen Belästigung werden den Geissens-Töchtern wohl noch eine Weile im Kopf herumspuken. Umso schöner, dass Mama Carmen den beiden den Rücken stärkt!