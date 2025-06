„Let’s Dance“-Star Malika Dzumaev meldet sich nach OP zurück – „Habe es geschafft“

Lange war es still um sie – jetzt gibt „Let’s Dance“-Profitänzerin Malika Dzumaev endlich ein Lebenszeichen. Vor wenigen Wochen machte die 34-Jährige öffentlich, dass sie unter einem akuten Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule leidet. Die Diagnose zwang sie nicht nur zur Absage der diesjährigen Profi-Challenge, sondern schließlich auch zu einem medizinischen Eingriff.

Nur kurz nach der OP meldet sich Malika mit einem ehrlichen Update aus dem Krankenhaus.

„Let’s Dance“-Star meldet sich bei Fans

Bereits vor einigen Tagen hatte sich Malika mit einem Selfie und einem großen Blumenstrauß bei ihren Followern gemeldet: „Es ist in letzter Zeit etwas ruhiger um mich geworden und das ganz bewusst. Ich nehme mir gerade sehr viel Zeit für mich, meine Gesundheit und meine Heilung.“

Auf Instagram postete Malika schon kurz nach der OP ein Foto im Krankenbett und schrieb dazu offen: „Ich habe es heute geschafft. Meine erste Narkose, meine allererste OP und ganz viele Ängste!“ Jetzt spricht sie von kleinen, aber wichtigen Fortschritten.

„Let’s Dance“-Star auf dem Weg der Besserung

Nur einen Tag nach der OP, am Donnerstag, dem 26. Juni, gibt Malika ein weiteres Update in ihrer Instagram-Story. Zu sehen: Eine laufende Infusion, dazu die beruhigende Nachricht an ihre Community: „Danke für all eure Genesungswünsche. Tag 2 nach der OP, mir geht es schon besser.“

+++„Let‘s Dance“-Star findet klare Worte – „Könnte kotzen“+++

Zwar liegt noch ein Weg der Genesung vor ihr, doch Malikas Worte machen deutlich: Die schlimmste Hürde ist geschafft und der Blick geht nach vorne. Ihre Fans dürfen hoffen, dass die energiegeladene Tänzerin bald wieder auf den Beinen ist.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die Universitätsklinik Bern schreibt zum Krankheitsbild Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule auf seiner Webseite: „Ein Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule, auch zervikaler Bandscheibenvorfall oder zervikale Diskushernie, ist eine häufige Erkrankung, die bereits ab dem mittleren Lebensalter auftreten kann. Abnutzung, Elastizitätsverlust und Risse im Faserring der Bandscheibe sind die Ursachen.“

Die Behandlung richte sich nach der Schwere der Symptome. Bei Malika schien auch nach Wochen keine Besserung eingetroffen zu sein, weshalb die OP offenbar der folglich nächste Schritt war.