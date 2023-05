„Quizduell“: Influencer blamieren sich in ARD-Show

Die eine ist eine der bekanntesten Fitness-Influencerinnen in Deutschland mit rund 840.000 Followern bei Instagram, der andere ist Deutschlands reichweitenstärkster Nutzer der Plattform TikTok mit rund 52 Millionen Followern: Anna Engelschall und Younes Zarou. Doch auch ihre Hunderttausend Anhänger sollten den beiden in der ersten Runde der ARD-Show „Quizduell-Olymp“ nicht weiterhelfen.

Was war geschehen? Beginnen wir am Anfang. Mit Anna Engelschall und Younes Zarou hatte sich die ARD zwei absolute Social-Media-Superstars auf den „Quizduell-Olymp“ geladen. Doch ohne ihre Anhänger schien ihnen die Höhenluft auf dem Berg der griechischen Götter nicht allzu gut zu bekommen.

Influencer blamieren sich beim „Quizduell“

Denn schon in der ersten Kategorie „Mode“ gerieten Engelschall und Zarou gehörig ins Schwitzen. Konnten sie sich bei den Fragen nach der Identität von Bolero und Charms noch mit Raten retten, verließ sie bei der Frage, wer denn die Tochter von Supermodel Cindy Crawford sei, das Glück.

Zwar konnten die beiden Influencer die Antwortmöglichkeiten Cara Delevigne und Gigi Hadid noch ausschließen, bei der Auswahl aus Kaia Gerber und Karlie Kloss jedoch versagten sie.

Auch „Wer wird Millionär?“-Sieger Eckart Freise wusste in der ARD nicht weiter

So rieten die beiden, dass doch Karli Kloss die Tochter sein könnte, richtig wäre aber Kaia Gerber gewesen. Und es wurde nicht besser. So hielten die beiden zunächst die Nockenwelle für eine klassische Ballettfigur, bevor sie sich für Hydraulik entschieden. Was natürlich auch falsch war.

Besser wurde es auch in der Kategorie Essen und Trinken nicht. In das Trend-Getränk „Pink Drink“ mischten die beiden nämlich anstelle von Kokosmilch lieber Rosenwasser. Das jedoch wusste auch „Wer wird Millionär?“-Sieger Eckart Freise nicht. Er tippte auf Granatapfelsaft.