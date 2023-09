„Quizduell Olymp“ (ARD): Auf DIESE Begegnung haben Quiz-Fans lange gewartet

Am Freitagabend (15. September) können Promis beim „Quizduell Olymp“ beweisen, was sie in Sachen Quizfragen auf dem Kasten haben. Moderatorin Esther Sedlaczek empfängt jeden Freitag ein Zweier-Team in der ARD, das sich gegen drei Experten durchsetzen muss. Doch an diesem Abend ist es eine Begegnung auf Augenhöhe.

Alle Quiz-Fans dürften an diesem Abend voll auf ihre Kosten kommen. Denn die ARD zeigt ein spannendes Crossover zweier ARD-Shows: Die beiden Jägerinnen von „Gefragt – Gejagt“ treten gegen die Profis vom „Quizduell Olymp“ an! Adriane Rickel und Annegret Schenkel machen ihrem Ruf dabei alle Ehre.

„Quizduell Olymp“ trifft auf „Gefragt – Gejagt“

Normalerweise sind die Experten des Olymp in Sachen Quizfragen klar im Vorteil. Es kam nicht sonderlich häufig vor, dass das prominente Team den Sieg mit nach Hause bringen konnte. An diesem Abend sieht das Ganze allerdings etwas anders aus. Denn die Jägerinnen haben ebenfalls ordentlich was auf dem Kasten.

Eine Frage nach der anderen wird von den Kolleginnen richtig beantwortet. Doch nicht nur bei den Antworten sind die beiden ein eingespieltes Team. Auch zwischenmenschlich scheinen sich die Frauen gut zu verstehen. Kein Wunder also, dass sie mit einem guten Vorsprung ins Finale einziehen.

„Quizduell Olymp“: Jägerinnen gewinnen ARD-Show

Letztendlich reicht es für Adriane Rickel und Annegret Schenkel sogar für den Sieg. Stolze 11.000 Euro können sie für den guten Zweck erspielen. Die Zuschauer sind von dieser Leistung absolut begeistert, wie in den Twitter-Kommentaren deutlich wird:

„Ich habe beim Quizduell nichts anderes erwartet: Herzlichen Glückwunsch an Annegret Schenkel und Adriane Rickel! Wieder einfach großartig, die beiden Damen, die von „Gefragt – Gejagt“ ein anderes Niveau gewohnt sind.“

„Glückwunsch Adriane Rickel und Annegret. Vielen Dank an alle für gute Unterhaltung. Es kann gerne wieder eine Gegeneinladung erfolgen.“

„Ein paar richtig starke Antworten, besonders Klose und Reagan waren super in den Situationen. Es ist amtlich: Unsere Jägerinnen sind ein Quizduell-Dreamteam!“

Die ARD zeigt „Quizduell Olymp“ immer freitags um 18.50 Uhr im Programm und anschließend in der Mediathek.