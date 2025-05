ARD-Star Jan Hofer urlaubt auf Mallorca – ungewohnt, was Fans zu sehen bekommen

Er war jahrzehntelang das Gesicht der Seriosität im deutschen Fernsehen. Immer korrekt, stets sachlich, immer mit Schlips und Krawatte. Wer an ihn dachte, dachte automatisch an 20 Uhr – an Nachrichten, an das ARD-Kult-Format „Tagesschau“.

Doch jetzt sorgt der frühere ARD-Nachrichtensprecher mit einem Auftritt für Aufsehen, der alles andere ist als gewohnt. Er zeigt sich plötzlich ganz anders – ungezwungen, entspannt und beinahe privat.

So hat man Jan Hofer noch nie gesehen

Der Anlass: ein Post auf Instagram. Zu sehen ist ARD-Bekanntheit Jan Hofer in Bademontur, am Strand. Der 75-Jährige steht gemeinsam mit seiner Ehefrau Phong Lan im seichten Wasser. Dazu schreibt er: „Wochenende mit meiner Familie. Was habt ihr gemacht?“ Der Beitrag enthält weitere Bilder – unter anderem von zwei seiner drei Söhne. Ein Hashtag verrät den Ort des Geschehens: Mallorca. Die derzeitige Heimat des ARD-Stars und seiner Familie.

Jan Hofer genießt derzeit seinen Ruhestand in vollen Zügen. Nach seiner langjährigen Tätigkeit als Nachrichtensprecher bei der „Tagesschau“ bei der ARD und später bei „RTL Direkt“ hat er sich bewusst für mehr Zeit mit der Familie entschieden. „Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich auch erleben möchte, dass mein Sohn groß wird. Er ist erst acht und der möchte ganz gerne öfter Fußball spielen mit seinem Papa“, erklärte Hofer im Juni 2024 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa.

Einblicke in das Privatleben des ARD-Stars

Die Resonanz seiner Fans ist durchweg positiv. Viele freuen sich, den ehemaligen Nachrichtensprecher so entspannt und glücklich zu sehen. Das geht aus den Kommentaren unter seiner Bilderreihe auf Instagram hervor:

„Schöne Fotos!“

„Harmonie!“

„Genießt die Zeit!“

„Herrlich!“

Die Bilder zeigen nicht nur einen neuen Lebensabschnitt, sondern auch die Prioritäten, die Hofer nun setzt: Familie, Entspannung und Lebensfreude stehen im Vordergrund. Ein klarer Kontrast zu seinem früheren, von Terminen und Nachrichten geprägten Alltag. ARD-Urgestein Jan Hofer zeigt, dass es nie zu spät ist, neue Wege zu gehen und das Leben in vollen Zügen zu genießen.