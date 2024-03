„Quizduell Olymp“ – Tatort-Team total ahnungslos: „Wir sind so hohl“

Der „Quizduell Olymp“ ist am Freitag (15.März) mit zwei cleveren Spürnasen am Start. Jedenfalls, wenn man sich ihre Rollen im Fernsehen anschaut. Denn die Gäste ermitteln seit 2020 gemeinsam im „Tatort“ Bremen.

Jasna Fritzi Bauer ist dort als selbstbewusste Polizistin Liv Moormann im Einsatz. Die großgewachsene Luise Wolfram an ihrer Seite spielt die schlaue BKA-Beamte Linda Selb. Ihr neuester Fall „Angst im Dunkel“ läuft am 1. April in der ARD.

„Quizduell Olymp“ – Tatort-Team in völlig neuer Rolle

Die beiden treten gegen ein Dreier-Team an: Quiz-Königin Marie Louise Finck, Professor Dr. Eckhard Freise und das seriöse Quiz-Ass Thorsten Zirkel. Die Herausforderinnen geben sich bereits hilflos, als es nur um die Auswahl der ersten Kategorie geht. Dabei sind die ein Traum für echte TV-Quiz-Fans: „Bei ‚Medien und Unterhaltung‘ könnten wir mega-ablosen“ ist sich Jasna Fritzi Bauer sicher. Beim Thema „Musik und Hits“ ebenso. Also entscheidet Luise Wolfram.

+++ „Quizduell Olymp“: Kandidaten erleben ihr blaues Wunder – „Komplett verrückt“ +++

Sie beginnen mit „Glaube und Religion“ und treffen auf Eckhard Freise. Im Duell mit dem ersten „Wer wird Millionär“-Millionär geht es um folgende Frage: „In welchem Land befindet sich die wichtigste Pilgerstätte für Muslime?“

A) Saudi-Arabien

B) Marokko

C) Indonesien

D) Jordanien

Freise loggt sofort ein, die Schauspielerinnen haben keinen blassen Schimmer. Jasna Fritzi Bauer winkt sofort ab: „Ja, äh, Luise, DU hast die Kategorie ausgesucht…ich hätte Jordanien gesagt, aber das klingt total falsch.“ Wolfram: „Wie heißt nochmal die Hauptstadt von Saudi Arabien? Nee das ist Quatsch. Komm wir nehmen Marokko.“ Bauer ist ungeduldig: „Komm logg einfach irgendwas ein.“ Als Tatort-Team funktionieren die beiden irgendwie besser. „DU wolltest Jordanien“, sagt Luise Wolfram mit hochgezogener Augenbraue und drückt diese Antwort.

„Tatort“-Kommissarinnen auf falscher Spur: „Ey, wir sind so hohl.“

Das ist aber falsch. Freise klärt das anhand der Winnetou-Bücher auf. „Das habe ich schon als 10-Jähriger gelernt“: In den berühmten Karl-May-Romanen gibt es die Figur „Hadschi Halef Omar“. Haddsch ist der Name für die islamische Pilgerfahrt nach Mekka, eine Großstadt im Westen von Saudi-Arabien. „Ey, wir sind so hohl“, gibt Jasna Fritzi Bauer vollkommen fassungslos zu.

„Mekka ist die Geburtsstadt des Propheten Mohammed“, ergänzt „Quizduell Olymp“-Moderatorin Esther Sedlaczek. Der Punkt geht an den Olymp.“ In den anderen Kategorien schlagen sich die beiden dann wesentlich besser.