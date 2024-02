„Quizduell-Olymp“: „Tatort“-Stars sprechen über Verhältnis – „Kommen nicht voneinander los“

Beim „Quizduell-Olymp“ darf auch am Freitagabend (16. Februar) fleißig geraten werden. „Team Kamera“ bilden die beiden „Tatort“-Stars Aylin Tezel und Jörg Hartmann. Dann kommt es zu einem ehrlichen Geständnis vor laufender Kamera.

Beim „Quizduell-Olymp“ fordert ein prominentes Rateteam drei Quiz-Profis heraus, die zusammen den Olymp bilden. Und dieses mal besteht das prominente Rateteam aus zwei „Tatort“-Schauspielern. Jörg Hartmann ist seit 2012 beim „Tatort“ in Dortmund und bei den Fans wohl besser bekannt als Kommissar Peter Faber. Aylin Tezel spielte acht Jahre die Polizeioberkommissarin Nora Dalay an seiner Seite.

Bei „Quizduell-Olymp“ packen „Tatort“-Schauspieler über Verhältnis aus

Die beiden Schauspieler kennen sich also ziemlich gut – die perfekte Voraussetzung, um gemeinsam beim „Quizduell-Olymp“ anzutreten. Und wie nah die zwei sich wirklich stehen, verrät Tezel gegenüber Moderatorin Esther Sedlaczek.

„Viele von ihnen kennen die beiden aus dem Dortmunder ‚Tatort‘. Jetzt aber nicht mehr gemeinsam vor der Kamera, aber weit weg wohnt ihr ja nicht voneinander?“, richtet sich Sedlaczek direkt zu Beginn an die beiden Schauspieler. „Jörg du in Potsdam, Aylin du in Berlin?“

Hier treffen die „Tatort“-Schauspieler aufeinander

Tezel stimmt zu: „Richtig, wir kommen nicht voneinander los“, verrät sie mit einem Augenzwinkern. „Wir probieren das jetzt schon länger.“ Hartmann stimmt zu: „Wir sind beide aus Westfalen weg und sind dann doch in der Ferne eigentlich fast Nachbarn.“

Ob sie sich denn auch mal privat treffen würden oder doch eher beruflich, will die „Quizduell-Olymp“-Moderatorin wissen. „Eher beruflich“, erklärt Tezel. „Um ehrlich zu sein ja. Man trifft sich auf irgendwelchen Veranstaltungen“, stimmt auch Hartmann zu.

Wie die beiden sich beim „Quizduell-Olymp“ schlagen, kannst du in der ARD-Mediathek nachschauen.