Tatort-Fans fällen vernichtendes Urteil und drohen mit Boykott – „Geht gar nicht“

Beliebte ARD-Sendungen wie der „Polizeiruf“ und der „Tatort“ wurden nun offiziell vom Sender in die Sommerpause geschickt. Das bedeutet, dass ab sofort nur noch Wiederholungen aus dem Archiv am Sonntag ausgestrahlt werden.

Für „Tatort“-Fans eine gewohnte Situation, allerdings sind sie dennoch nicht immer mit der Auswahl der Folgen zufrieden. Am Sonntag (29. Juni) ermittelt das Frauen-Duo aus Bremen wieder in der Folge „Angst im Dunkeln“. Doch schaut man in die Kommentare bei Facebook, dann wird sich die ARD wohl keine guten Einschaltquoten ausrechnen dürfen …

Tatort-Fans ziehen über Ermittler-Duo aus Bremen her

Wie gewohnt informiert die ARD auch auf Social Media über das kommende Programm und kündigt die Tatort-Folge für den 29. Juni 2025 auf Facebook an. „Drei Freundinnen versuchen ohne technische Hilfsmittel aus dem Wald nach Hause zu finden. Als die Nacht einbricht, sind die drei Frauen im Wald verloren – am nächsten Morgen ist eine von ihnen tot. Liv Moormann und Linda Selb ermitteln“, heißt es in der Beschreibung.

Doch anstatt Vorfreude, kommt bei vielen TV-Zuschauern offenbar nur Frust auf. Eine Vielzahl droht sogar mit einem regelrechten Boykott – besonders das weibliche Ermittler-Duo scheint bei einigen Zuschauern nicht gut anzukommen. Hier ein paar Reaktionen:

„Nein danke! Die beiden nie wieder!“

„Da bin ich raus! Grauenhaft die beiden.“

„Das unsympatischste Team überhaupt. Ich werde nicht gucken!“

„Oh je, das wahrscheinlich schlechteste Team, die Gesichter wie immer, arrogant und unsympathisch.“

„Nicht mein Team. Einfach eine unpassende Besetzung für diese Rollen.“

„Ich bin Hardcore Fan, aber das ist das erste DUO, das leider gar nicht geht. Die eigentliche Geschichte verschwindet leider hinter den beiden Damen.“

Sommerpause kürzer als im Vorjahr

Das klingt nach einer miesen Einschaltquote, dabei konnte die Erstausstrahlung dieser Folge am Ostermontag 2024 sich noch gut gegen die Konkurrenz durchsetzen. Mit 6,52 Millionen Zuschauern holte die Bremer Folge den Tagessieg, allerdings war auch hier noch Luft nach oben (hier alle Einzelheiten). Vielleicht gibt der ein oder andere Tatort-Fan dem Duo ja nochmal eine zweite Chance.

Bis wieder neue Folgen gezeigt werden, dauert es nämlich noch eine Weile. Aber keine Sorge, nicht so lange wie im letzten Jahr. Da war es aufgrund einiger sportlicher Großereignisse, wie der Heim-EM im Fußball sowie den Olympischen Sommerspielen in Paris, eine Pause von 17 Wochen. Dieses Mal soll es nur 10 Wochen andauern, wie ARD gegenüber „t-online“ bestätigte. Genauer gesagt bis zum 7. September. An zwei Sonntagen in der Sommerpause wird es aber erneut sportlich im Ersten – die Frauenfußball-EM steht an.