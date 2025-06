Jasna Fritzi Bauer: Am Morgen nach dem „Tatort“ herrscht Klarheit

Am Sonntagabend (29. Juni 2025) bekamen es die ARD-Zuschauer zur beliebten Sendezeit mit einer ihnen vertrauten „Tatort“-Ausgabe zu tun. Das Bremer Ermittlerinnen-Duo Linda Selb (Luise Wolfram) und Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) ging wieder in der Episode „Angst im Dunkeln“ auf Verbrecherjagd.

Klar ist: Üblicherweise locken Wiederholungsfolgen nicht mehr so viele Zuschauer vor die TV-Bildschirme wie die neuen packenden Ausgaben. Doch die aktuellen „DWDL“-Einschaltquoten zeigen ein völlig anderes Bild.

„Tatort“: Fans bekommen es mit einem vertrauten Fall zu tun

Bei der ARD-Erstausstrahlung überzeugte die „Tatort“-Folge „Angst im Dunkeln“ durch beeindruckende Einschaltquoten. So verfolgten am 1. April 2024 6,52 Millionen Zuschauer den Fall, was einem Marktanteil von 23 Prozent entspricht.

Jetzt zeigt sich, dass der packende Fall abermals viele Krimifans vor die TV-Bildschirme lockte. Ganze 4,69 Millionen Zuschauer schalteten zur Primetime ein (Marktanteil: 23,1 Prozent). Obwohl es sich hierbei um eine Wiederholungsfolge handelte, war das Interesse der Zuschauer offenbar äußerst groß.

ARD-Mediathek hält spannende Alternativen bereit

Es bleibt spannend, ob sich dieser Trend auch bei den weiteren „Tatort“-Wiederholungen fortsetzen wird. Ein Fanboykott oder ein Quoten-Tiefflug sieht jedenfalls ganz anders aus…

Aktuell befindet sich der „Tatort“ in der Sommerpause. Daher müssen die Krimifans erst einmal mit alten Episoden Vorlieb nehmen. Trotzdem bietet die ARD-Mediathek eine große Sammlung an zahlreichen Ausgaben. Vielleicht ist da ja auch noch die eine oder andere Ausgabe dabei, die du noch nicht kennst.