„Quizduell Olymp“: Promi von Regeln genervt – „Immer dieser Druck“

Dieser Abend könnte lustig werden: Im Studio des „Quizduell Olymp“ treten die beiden Comedian Michael Mittermaier und Paul Panzer gegen die Quiz-Experten an. Beide Promis waren schon des Öfteren Gäste in der ARD-Sendung. Doch haben sie durch diese Routine etwa einen Vorteil?

Die drei Experten im „Quizduell Olymp“ Marie-Louise Finck, Thorsten Zirkel und Eckhard Freise sind wieder mal in Topform und wollen die Promis unter allen Umständen besiegen. Doch Paul Panzer und sein Teampartner Michael Mittermaier machen es ihnen alles andere als leicht. Ausgerechnet Moderatorin Esther Sedlaczek sorgt an einigen Stellen am Abend mit einer Aussage für Unruhe im Team Comedy.

„Quizduell Olymp“: Promis geraten unter Druck

In der beliebten ARD-Sendung tritt das prominente Duo immer gegen einen der drei Experten an. In verschiedenen Kategorien gilt es immer, drei Fragen von Esther Sedlaczek richtig zu beantworten. Nachdem die Moderatorin die Frage vorgetragen hat, darf erst der Experte einloggen. Dafür hat er lediglich zehn Sekunden Zeit. Bei den Promis sieht das Ganze allerdings etwas anders aus.

Denn das Duo darf länger über die richtige Antwort diskutieren. Doch damit die Sendung nicht zeitlich aus jeglichem Rahmen springt, geht die Moderatorin irgendwann dazwischen und löst auch den Zehn-Sekunden-Countdown für die Promis auf. Im Fall von Michael Mittermaier und Paul Panzer geschieht das im Laufe der Sendung ziemlich häufig.

„Quizduell Olymp“: Paul Panzer genervt

Als sich das Team Comedy gerade wieder über einer Frage aus der Kategorie „Zeugen der Zeit“ spricht, muss Esther Sedlaczek wieder eingreifen. „Die zehn Sekunden laufen jetzt“, warnt die ARD-Moderatorin die Promis. Paul Panzer kann sich einen Seufzer nicht verkneifen und nuschelt: „Immer dieser Druck!“ Der Druck hat anscheinend nicht sonderlich viel gebracht. Das Team Comedy verliert gegen das „Quiz-Ass“ Thorsten Zirkel.

Die ARD zeigt „Quizduell Olymp“ immer freitags um 18.50 Uhr im Programm und anschließend in der Mediathek.