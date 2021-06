Queen Elizabeth II. verrät endlich ihren Plan – Briten jubeln

Es gibt nur wenige Menschen, die sich noch an die Thronbesteigung von Queen Elizabeth II. erinnern können. Kein Wunder, denn das ist schon unglaubliche 69 Jahre her.

Im nächsten Jahr steht dann ein großes Jubiläum für Queen Elizabeth II. an. Seit 70 Jahren ist sie dann Monarchin des Vereinigten Königreichs und der Commonwealth-Staaten. Das muss natürlich gebührend gefeiert werden! Nun hat der Palast auch endlich die offiziellen Pläne für das große Jubiläum bekannt gegeben.

Queen Elizabeth II. hat Großes zu feiern

Auf dem Facebook-Account „The Royal Family“ verkündete das Königshaus, wie zelebriert werden soll. „Ihre Majestät die Queen wird ihr Platin-Jubiläum von Donnerstag, 2. Juni, bis Sonntag, 5. Juni, feiern. Das Wochenende wird eine Möglichkeit bieten, dass alle Gemeinschaften aus dem gesamten Vereinigten Königreich zusammenkommen können, um diesen historischen Meilenstein zu begehen.“

Queen Elizabeth II. Foto: IMAGO / i Images

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

Neben „Trooping The Colour“, der offiziellen Militärparade zum Geburtstag der Queen, soll es unter anderem auch ein Live-Konzert, einen Dankesgottesdienst und ein Festessen geben.

Briten können sich über Queen Elizabeths Jubiläum freuen

Und: Die Briten können sich besonders freuen! Denn sie bekommen einen zusätzlichen Feiertag geschenkt, um das Jubiläum ihrer Königin ausgiebig feiern zu können.

„Trooping The Colour“ in London musste sowohl im letzten als auch in diesem Jahr wegen Corona ausfallen. Nur eine kleine Parade soll wieder auf Schloss Windsor stattfinden. Vor Kurzem wurde bekannt, wer an der Seite von Queen Elizabeth II. sein soll, damit sie bei den offiziellen Feierlichkeiten zu ihrem 95. Geburtstag nicht alleine ist. Hier mehr erfahren>>> (cs)