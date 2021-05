Prinz Harry: Ex-Freundin packt über Beziehung aus – „Gruselig“

Prinz Harry hat ausgepackt. Der ganzen Welt erzählt der 36-Jährige derzeit immer wieder, wie unglücklich er als Mitglied der Royals war und warum er der Monarchie den Rücken gekehrt hat.

Doch ist es in der Königsfamilie wirklich so schlimm, wie Prinz Harry behauptet? Dazu hat sich auch schon eine Frau geäußert, die es wissen muss. Denn sie führte mit dem Prinzen sieben Jahre lang eine On-Off-Beziehung: Chelsy Davy.

Prinz Harry: Ex packt aus

2004 fingen Harry und Chelsy an, sich zu daten. Klar, dass die in Simbabwe geborene Chelsy als Freundin eines britischen Prinzen stets in der Presse war. Doch wie schlimm es auch für sie war, verriet sie 2016 der englischen Zeitung „The Times“. Sie sagte: „Ja, es war hart. Es war so viel los: Gruselig und unangenehm.“

Prinz Harry: Seine Ex-Freundin Chelsy Davy hat über die Beziehung zu Harry ausgepackt. Foto: imago images/Montage: DER WESTEN

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Und weiter sagte sie „The Times“: „Ich fand es sehr schwierig, wenn es schlimm war. Ich konnte damit nicht umgehen. Ich war jung, ich versuchte, ein normaler Mensch zu sein und es war schrecklich.“

Chelsy Davy bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im Mai 2018 in Windsor. Foto: IMAGO / PA Images

Harry war bewusst, wie schlecht es Chelsy damit ging. In einem Interview zu seinem 21. Geburtstag sagte er: „Ich sehe, wie aufgebracht sie ist. Meine Freundin ist jemand sehr besonderes für mich und ja, sie hat harte Zeiten durchlebt. “

Bei der Hochzeit von William und Kate soll Chelsy Davy bewusst gewesen sein, dass sie kein Leben an der Seite eines Royals möchte – und die beiden trennten sich. Katie Nicholl schrieb in ihrem Buch „Harry: Life, Loss and Love“: „Das Leben einer royalen Braut war nichts für sie und sie sagte Harry, sie könne die Opfer nicht bringen wie Kate es tat.“ (cs)